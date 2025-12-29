Aaj ka Rashifal 29 दिसंबर 2025: सिंह राशि वालों को करियर में अच्छे परिणाम मिलेंगे, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष राशि

मेष राशि के जातक आज सकारात्मक सोच और रचनात्मकता के बल पर हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. योजनाओं को जमीन पर उतारने में सफलता मिलेगी. रिश्तों से लाभ होगा और अपनों का भरोसा जीत पाएंगे. पढ़ाई और नई गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी.

शुभ अंक: 2, 5, 9

शुभ रंग: रेड रोज

आज का उपाय: भगवान शिव की पूजा कर जल और बेलपत्र अर्पित करें, नई सोच अपनाएं.

वृष राशि

वृष राशि वालों के लिए दिन संतुलन का है. रिश्ते सहज बने रहेंगे और विदेशी मामलों में प्रगति दिखेगी. लेनदेन में स्पष्टता रखें और प्रलोभन से बचें. खर्च और निवेश में धैर्य जरूरी रहेगा.

शुभ अंक: 2, 5, 6

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: शिव अभिषेक करें और दिखावे से दूर रहें.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के लिए करियर और व्यापार में मजबूती का दिन है. वित्तीय अवसर मिल सकते हैं और मित्रों का सहयोग बढ़ेगा. संवाद प्रभावी रहेगा और प्रतिस्पर्धा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे.

शुभ अंक: 2, 5

शुभ रंग: एक्वा ब्लू

आज का उपाय: शिव पूजा करें और दान करें.

कर्क राशि

कर्क राशि के जातक सरकारी और पेशेवर मामलों में सफलता पाएंगे. साहसिक निर्णय लेने की स्थिति बनेगी. पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी और प्रबंधन में सुधार होगा.

शुभ अंक: 2, 5

शुभ रंग: मूनलाइट

आज का उपाय: शिव आराधना करें और सहयोग की भावना बढ़ाएं.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों पर भाग्य का साथ बना रहेगा. धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ेगी. आत्मविश्वास मजबूत रहेगा और करियर में अच्छे परिणाम मिलेंगे.

शुभ अंक: 1, 2, 5

शुभ रंग: गुलाबी

आज का उपाय: शिव पूजा कर संकल्प शक्ति बढ़ाएं.

कन्या राशि

कन्या राशि के लिए समय मध्यम फल देने वाला है. धैर्य और अनुशासन से आगे बढ़ना होगा. स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में सावधानी रखें.

शुभ अंक: 2, 5

शुभ रंग: मूनस्टोन

आज का उपाय: शिव अभिषेक करें और सहनशीलता रखें.

तुला राशि

तुला राशि वालों का प्रदर्शन उद्योग और व्यापार में बेहतर रहेगा. लेनदेन में सतर्कता रखें. संपत्ति से जुड़े मामलों में प्रगति संभव है.

शुभ अंक: 2, 5

शुभ रंग: (उपलब्ध नहीं)

आज का उपाय: शिव पूजा करें और सहयोग की नीति अपनाएं.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातक मेहनत से अपने लक्ष्य साधेंगे. व्यापारिक प्रस्ताव मिल सकते हैं. जोखिम से बचें और दस्तावेजों में सावधानी रखें.

शुभ अंक: 3, 5, 9

शुभ रंग: चेरी रेड

आज का उपाय: शिव अभिषेक करें और सतर्क रहें.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए शिक्षा और करियर में अच्छे संकेत हैं. आत्मविश्वास बना रहेगा और आर्थिक मामलों में प्रभाव दिखेगा.

शुभ अंक: 2, 3, 9

शुभ रंग: ऑरेंज

आज का उपाय: शिव पूजा करें और समता पर जोर दें.

मकर राशि

मकर राशि के लिए पारिवारिक वातावरण सहज रहेगा. करियर में फोकस बना रहेगा और भौतिक सुविधाओं में वृद्धि होगी. घर-वाहन खरीद सकते हैं.

शुभ अंक: 2, 5, 8

शुभ रंग: रक्तवर्ण

आज का उपाय: शिव आराधना करें और बड़ा सोचें.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए संवाद और सहयोग का दिन है. साझेदारी में लाभ मिलेगा और करियर में प्रभाव बढ़ेगा.

शुभ अंक: 2, 5, 8

शुभ रंग: एक्वा ब्लू

आज का उपाय: शिव पूजा करें और भाईचारा बढ़ाएं.

मीन राशि

मीन राशि के जातकों को पारिवारिक सहयोग से लाभ मिलेगा. आर्थिक मामलों में इच्छित परिणाम मिल सकते हैं. नए प्रस्ताव आकर्षक रहेंगे.

शुभ अंक: 2, 3, 6

शुभ रंग: आम्र के समान

आज का उपाय: शिव अभिषेक करें और साज-संवार पर ध्यान दें.

