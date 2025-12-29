Career Rashifal 29 December 2025 (करियर राशिफल): कन्या राशि वाले सोच-समझकर आगे बढ़ें, बड़े फैसलों में धैर्य बनाए रखें

मेष राशि

मेष राशि के जातक आज कार्यक्षेत्र में सहजता से आगे बढ़ेंगे. व्यवस्था और अनुशासन पर ध्यान रहेगा. व्यापार में प्रभाव बनाए रखने में सफल रहेंगे. प्रतिष्ठा और साख में बढ़ोतरी होगी. सहयोगियों का साथ मिलेगा और विभिन्न कार्य समय पर पूरे कर पाएंगे.

और पढ़ें

वृष राशि

वृष राशि वालों को आज लोभ और प्रलोभन से बचकर चलना होगा. बातचीत और चर्चा में स्पष्टता बनाए रखना जरूरी रहेगा. कामकाज के विस्तार के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है. करियर और व्यापार से जुड़े मामलों में सतर्कता आवश्यक है.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के लिए कामकाज में मनचाही प्रगति के संकेत हैं. लाभ का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. लेनदेन में प्रभाव दिखेगा और लक्ष्य पूरे हो सकते हैं. प्रबंधन और सत्ता से जुड़े संबंध मजबूत रहेंगे. पेशेवर मामलों में सकारात्मक स्थिति बनी रहेगी.

कर्क राशि

कर्क राशि का वाणिज्यिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. सरकारी और प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी. काम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएंगे. सहयोग और समर्थन मिलेगा. नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी और अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा.

Advertisement

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए कामकाज की स्थिति बेहतर रहेगी. उपलब्धियों को आगे बढ़ाने के मौके मिलेंगे. जरूरी कार्यों में सक्रियता दिखेगी. अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा. पद, प्रतिष्ठा और प्रभाव में बढ़ोतरी के संकेत हैं.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों को करियर और व्यापार में दबाव महसूस हो सकता है. जोखिम लेने से बचें और दिखावे में ऊर्जा न गंवाएं. परिस्थितियां मिली-जुली रह सकती हैं. सोच-समझकर आगे बढ़ें और बड़े फैसलों में धैर्य बनाए रखें.

तुला राशि

तुला राशि के लिए लाभ की स्थिति अपेक्षा के अनुरूप बनी रहेगी. कारोबार में सुधार देखने को मिलेगा. आपसी समन्वय और सहयोग से काम आगे बढ़ेगा. लेनदेन में सक्रियता रहेगी और आर्थिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातक कामकाज में सहयोग की भावना बनाए रखेंगे. जरूरी कार्यों में गति आएगी. मेहनत और सूझबूझ से काम लेंगे. अलग-अलग कार्यों पर फोकस रहेगा और पेशेवर प्रदर्शन में सुधार होगा.

धनु राशि

धनु राशि वालों का पेशेवर प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. आर्थिक मामलों में संतोषजनक स्थिति मिल सकती है. कामकाजी बातचीत में झिझक दूर होगी. स्मार्ट वर्क पर जोर रहेगा. कला और कौशल से जुड़े क्षेत्रों में अच्छा करेंगे और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा.

मकर राशि

मकर राशि के लिए शासन और प्रशासन से जुड़े कार्य बेहतर रहेंगे. अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा. वाणिज्यिक मामलों में सुधार होगा. अनावश्यक बहस और संकीर्ण सोच से बचना जरूरी रहेगा. करियर और व्यापार अपेक्षा के अनुसार आगे बढ़ेगा.

Advertisement

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए पेशेवर संवाद और चर्चा लाभकारी रहेगी. व्यावसायिक सफलता से उत्साह बना रहेगा. विस्तार की योजनाओं पर ध्यान देंगे. अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और कार्य व्यवस्था में सुधार आएगा.

मीन राशि

मीन राशि के लिए करियर से जुड़े मामलों में सुधार के संकेत हैं. कारोबार में प्रभाव बना रहेगा और लाभ का प्रतिशत बढ़ सकता है. जरूरी कार्यों में तेजी दिखेगी. व्यक्तिगत संबंधों का लाभ मिलेगा और अनुबंधों पर फोकस बना रहेगा.

---- समाप्त ----