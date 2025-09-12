scorecardresearch
 

Feedback

'भारत-चीन पर लगा दो 100% टैरिफ', EU के बाद अब G7 से अमेरिका ने कहा

यूरोपीय संघ के अधिकारी आर्थिक जोखिमों और बीजिंग से संभावित जवाबी कार्रवाई को देखते हुए अपने दो प्रमुख व्यापारिक भागीदारों पर इतने भारी शुल्क लगाने से बचना चाहते हैं. इससे बचने के लिए ईयू देश अन्य विकल्पों पर विचार कर रहे हैं.

Advertisement
X
अमेरिका ने कहा कि रूस की जंग को भारत-चीन की खरीद से सहारा मिल रहा है (फोटो: AP)
अमेरिका ने कहा कि रूस की जंग को भारत-चीन की खरीद से सहारा मिल रहा है (फोटो: AP)

अमेरिका ने रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए अपने सहयोगियों पर नया दांव खेला है. फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जी7 (G7) देश भारत और चीन से रूसी तेल खरीद पर 50 से 100 प्रतिशत तक भारी टैरिफ लगाएं.

इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए शुक्रवार को जी7 देशों के वित्त मंत्री वीडियो कॉल के जरिए बैठक करेंगे. ट्रंप इससे पहले यूरोपीय संघ से भी अपील कर चुके हैं कि बीजिंग और नई दिल्ली पर 100 प्रतिशत तक का टैरिफ लगाया जाए.

अमेरिकी ट्रेज़री के प्रवक्ता ने कहा, “चीन और भारत द्वारा खरीदा गया रूसी तेल, पुतिन की युद्ध मशीन को चला रहा है और यूक्रेनी लोगों की हत्या को लंबा खींच रहा है. युद्ध खत्म होते ही ये टैरिफ हटा दिए जाएंगे.”

सम्बंधित ख़बरें

Charlie Kirk shooter (File Photo)
ट्रंप के दोस्त चार्ली कर्क के मर्डर केस में FBI ने जारी की संदिग्ध की नई तस्वीरें 
us naval academy Firing
अमेरिका की नेवल अकेडमी में हथियार लेकर घुसा आरोपी और कर दी अंधाधुंध फायरिंग, कई घायल 
indian origin man chandramouli nagamallaiah brutal murder in usa
अमेरिका में भारतीय मूल के शख्स की बेरहमी से हत्या, पत्नी-बेटे के सामने कुल्हाड़ी से काटी गर्दन 
Howard Lutnick, United States Secretary of Commerce
'भारत रूसी तेल खरीदना बंद करे, अमेरिका टैरिफ संकट सुलझा लेगा', ट्रंप के मंत्री का बयान 
A close associate of Trump was shot in America, leaving the president stunned.
ट्रंप के करीबी की हत्या का वीडियो वायरल, यूनिवर्सिटी में दे रहे थे भाषण 

यह भी पढ़ें: भारत को कार्रवाई की धमकी के बाद ईयू पलटा, अब कही ये बात

अमेरिका इसे अपनी “पीस एंड प्रॉस्पेरिटी एडमिनिस्ट्रेशन” की अहम कड़ी बता रहा है, जिसके तहत रूस को शांति वार्ता की मेज पर लाने की कोशिश की जा रही है.

ईयू से की थी ये अपील

Advertisement

इससे पहले ट्रंप ने यूरोपीय संघ (EU) से अपील की थी कि वह भारत और चीन पर 100% तक टैरिफ लगाए. ट्रंप का कहना है कि ऐसा करने से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा. एक अमेरिकी अधिकारी ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि अमेरिका यह कदम तभी उठाएगा जब उसके यूरोपीय साझेदार उसका साथ देंगे. इस कदम का उद्देश्य भारत और चीन को रूसी तेल खरीद से रोकना है, जिससे रूस को युद्ध के लिए मिलने वाले आर्थिक सहयोग पर लगाम लगाई जा सके.

यूरोपीय संघ की चिंताएं

हालांकि यूरोपीय संघ (EU) इस पर सहमत नहीं दिख रहा है. ब्रसेल्स का मानना है कि भारत और चीन जैसे बड़े व्यापारिक साझेदारों पर भारी टैरिफ से आर्थिक जोखिम और प्रतिशोध दोनों की आशंका है. ईयू इसके बजाय 2027 तक रूसी ऊर्जा पर अपनी निर्भरता खत्म करने और नए कड़े प्रतिबंध लगाने के पक्ष में है.

कनाडा, जो इस समय G7 की अध्यक्षता कर रहा है, ने बैठक की पुष्टि करते हुए कहा कि वह रूस की युद्ध क्षमता पर और दबाव बढ़ाने के लिए “आगे के कदम” उठाने पर विचार करेगा.

यह भी पढ़ें: 'भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर ज्यादा मतभेद नहीं', बोले ट्रंप के चुने राजदूत सर्जियो गोर

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement