'मैं तुमको 10 साल से जानता हूं... कभी हंसते नहीं देखा', महिला पत्रकार से भिड़ गए डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यौन शोषण पीड़ितों से जुड़े सवाल पर जवाब देने के बजाय एक महिला पत्रकार से भिड़ गए और उस पर तीखा हमला बोल दिया. व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने सीएनएन की पत्रकार केटलिन कॉलिन्स को उनके चेहरे के हाव-भाव और उनकी स्माइल को लेकर निशाना बनाया.

और पढ़ें

केटलिन कॉलिन्स ने जेफ्री एपस्टीन से जुड़े नए दस्तावेजों पर राष्ट्रपति ट्रंप से कुछ तीखे सवाल पूछे, जिन्हें सुनकर वह भड़क गए. ट्रंप ने कॉलिन्स से कहा, 'तुम बहुत बुरी हो. तुम सबसे बुरी रिपोर्टर हो. सीएनएन की रेटिंग्स तुम जैसे लोगों की वजह से गिरती है. मै तुमको दस साल से जानता हूं, मैंने तुम्हें कभी मुस्कुराते नहीं देखा.'

ट्रंप ने एपस्टीन फाइल्स को किया खारिज

सीएनएन की पत्रकार केटलिन कॉलिन्स ने ट्रंप से पूछा कि क्या आपने एपस्टीन से जुड़े हाल में जारी दस्तावेज देखे हैं? इस सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा, 'नहीं. मेरे पास बहुत काम है. तुमने जिन नामों का जिक्र किया है, मुझे यकीन है वे ठीक होंगे, वरना बड़ी सुर्खियां बन चुकी होतीं.' पीड़ितों की ओर से दस्तावेजों में भारी कटौती (रेडैक्शन) को लेकर उठाई गई चिंता पर डोनाल्ड ट्रंप ने कॉलिन्स की बात काटते हुए कहा, 'कुछ लोगों का मानना है कि बहुत ज्यादा जानकारी जारी कर दी गई है.'

Advertisement

डोनाल्ड ट्रंप ने बार-बार कहा कि देश को एपस्टीन मामले से आगे बढ़ जाना चाहिए. उन्होंने कहा, 'अब जब मेरे बारे में कुछ नहीं निकला, तो देश को किसी और मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए, जैसे हेल्थकेयर.' जब सीएनएन की पत्रकार ने पूछा कि वह उन पीड़ितों से क्या कहना चाहेंगे जिन्हें लगता है कि न्याय नहीं मिला, तो ट्रंप और आक्रामक हो गए. उन्होंने कहा, 'तुम सबसे खराब रिपोर्टर हो. तुम्हारे चेहते पर इसलिए स्माइल नहीं है, क्योंकि तुम सच नहीं बोल रही.' पत्रकारों के ओवल ऑफिस से बाहर जाते समय भी ट्रंप को एक रिपब्लिकन सांसद से यह कहते सुना गया कि केटलिन कॉलिन्स कभी मुस्कुराती नहीं हैं.

---- समाप्त ----