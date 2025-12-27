scorecardresearch
 
ग्वाटेमाला में बड़ा सड़क हादसा, घने कोहरे के बीच बस खाई में गिरी, 15 की मौत

ग्वाटेमाला के सोलोल विभाग में इंटर-अमेरिकन हाइवे पर एक यात्रा बस खाई में दुर्घटनाग्रस्त होकर कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और 19 घायल हो गए. दुर्घटना घने कोहरे के कारण हुई, जहां विजिबिलिटी बेहद कम थी. मृतकों में 11 पुरुष, 3 महिलाएं और एक नाबालिग शामिल हैं.

इंटर-अमेरिकन हाईवे पर यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त (Photo: Representational image)
मध्य अमेरिका में स्थित देश ग्वाटेमाला में भीषण सड़क हादसा हुआ है. गवाटेमाला के पश्चिमी इलाके में इंटर-अमेरिकन हाइवे पर एक यात्रा बस खाई में गिर जाने से कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और 19 अन्य घायल हो गए, अधिकारियों ने शनिवार को इसकी पुष्टि की. 

स्थानीय फायर ब्रिगेड के प्रवक्ता लिआंद्रो अमाडो ने बताया कि मृतकों में 11 पुरुष, 3 महिलाएं और एक नाबालिग शामिल हैं. उन्होंने कहा कि लगभग 19 घायल यात्रियों को घटनास्थल से बचाया गया और इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया.

यह दुर्घटना ग्वाटेमाला के सोलोल विभाग में हाईवे के किमी 172 और 174 के बीच हुई, जो क्षेत्र घने कोहरे के लिए जाना जाता है. यहां की विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है कि वाहन चालकों के लिए रास्ते पर वाहन चलाना बेहद खतरनाक हो जाता है. सड़क दुर्घटना की पुष्टि के बाद स्थानीय प्रशासन ने बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिए थे.

फायर विभाग द्वारा सोशल मीडिया पर जारी की गई तस्वीरों में दुर्घटनाग्रस्त बस खाई के गहरे हिस्से में बुरी तरह से टूट-फूट गई दिखाई दे रही है, वहीं बचावकर्मी बचाव कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि, इस भयावह दुर्घटना से पूरे इलाके में शोक का माहौल है, लेकिन प्रशासन ने कहा है कि घायल लोगों को आवश्यक चिकित्सीय मदद दी जा रही है.

यह भी पढ़ें: इंडोनेशिया में दर्दनाक हादसा, बस दुर्घटना में 16 लोगों की मौत

स्थानीय प्रशासन ने इस घटना को लेकर कड़े निर्देश जारी कर दिये हैं ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके. साथ ही, उन्होंने यात्रियों से भी सतर्कता बरतने और मौसम के अनुसार सावधानी से सफर करने की अपील की है.

इनपुट: रॉयटर्स

---- समाप्त ----
