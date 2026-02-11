पूर्व PAK सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ICU में भर्ती, बाथरूम में गिरने से सिर में लगी गंभीर चोट

पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल (रिटायर्ड) कमर जावेद बाजवा (65) को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. परिवार के सूत्रों के मुताबिक, बाजवा मंगलवार सुबह करीब 4:30 बजे अपने घर के बाथरूम में फिसलकर गिर गए थे, जिससे उन्हें सिर में गंभीर चोट आई है. उन्हें रावलपिंडी मिलिट्री हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में रखा गया है और डॉक्टर उनकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

जनरल बाजवा के परिवार के एक सूत्र के अनुसार, उनके सिर में तीन जगह गंभीर चोट आई है. रावलपिंडी मिलिट्री हॉस्पिटल में उनकी बड़ी सर्जरी की गई. अस्पताल अधिकारियों के मुताबिक, जनरल बाजवा की सर्जरी सफल रही और उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर है. पूरी तरह ठीक होने में कुछ सप्ताह लग सकते हैं, जो उनकी सेहत में हो रही प्रगति पर निर्भर करेगा.

जनरल कमर जावेद बाजवा ने 2016 से नवंबर 2022 तक पाकिस्तान के थल सेना प्रमुख (COAS) रहे. उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ द्वारा नियुक्त किया गया था, और बाद में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार के दौरान उनका कार्यकाल तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया था. सेना प्रमुख नियुक्त होने से पहले बाजवा ने जनरल हेडक्वार्टर्स (GHQ) में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन के रूप में सेवाएं दी थीं.

इसके अलावा, उन्होंने 10 कोर में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर रहते हुए जनरल स्टाफ ऑफिसर (GSO) के रूप में भी जिम्मेदारियां निभाईं. कमर जावेद बाजवा इंफैंट्री की बलोच रेजिमेंट से आते हैं, जिसने पाकिस्तान को अब तक तीन सेना प्रमुख दिए हैं. इनमें जनरल याह्या खान, जनरल मिर्जा असलम बेग और जनरल अशफाक परवेज कयानी शामिल हैं. अपने सैन्य करियर के दौरान जनरल बाजवा संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के तहत कांगो में ब्रिगेड कमांडर के रूप में तैनात रहे. उन्होंने क्वेटा स्थित इन्फैंट्री स्कूल के कमांडेंट के रूप में भी सेवाएं दीं.

