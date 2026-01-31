scorecardresearch
 
'बिल गेट्स को रशियन लड़कियों से हुआ था यौन रोग', एपस्टीन फाइल्स में चौंकाने वाला दावा

जेफरी एपस्टीन की नई फाइलों में दावा किया गया है कि बिल गेट्स को रूसी युवतियों से यौन रोग (STD) हुआ था और उन्होंने इसे अपनी पत्नी से छिपाने की कोशिश की थी. बिल गेट्स ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे एपस्टीन द्वारा बदनाम करने की साजिश बताया है.

माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स एक अज्ञात महिला के साथ एक अप्रकाशित तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं.(Photo: House Oversight Committee)
दिवंगत यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़े दस्तावेज़ों के नए हिस्से में माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स को लेकर सनसनीखेज और अप्रमाणित दावे सामने आए हैं. अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी की गई फाइलों में शामिल कुछ ईमेल ड्राफ्ट्स में आरोप लगाया गया है कि गेट्स ने रूसी महिलाओं के साथ संबंध बनाए और कथित तौर पर एक यौन संचारित रोग (STD) से संक्रमित हुए.

ये दावे एपस्टीन द्वारा वर्ष 2013 में खुद को भेजे गए ईमेल्स में दर्ज हैं, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक किया गया. इनमें यह भी दावा किया गया है कि गेट्स ने कथित तौर पर एंटीबायोटिक्स की व्यवस्था करने को कहा था ताकि वे चुपचाप अपनी तत्कालीन पत्नी मेलिंडा गेट्स ये दे सकें. 

हालांकि, इन आरोपों की किसी भी स्तर पर पुष्टि नहीं हुई है. इन खुलासों के बाद बिल गेट्स की ओर से कड़ा खंडन सामने आया है. गेट्स के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा, “ये आरोप पूरी तरह से बेतुके और झूठे हैं. ये दस्तावेज केवल यह दिखाते हैं कि एपस्टीन गेट्स से संबंध टूटने से नाराज था और बदनाम करने की कोशिश कर रहा था.”

विवाद के केंद्र में मौजूद ईमेल 18 जुलाई, 2013 के हैं, और ऐसा लगता है कि ये एपस्टीन द्वारा लिखे गए ड्राफ्ट मैसेज हैं, जिनमें से कुछ गेट्स के तत्कालीन सलाहकार बोरिस निकोलिक की आवाज़ में हैं. उनमें, एपस्टीन ने गेट्स पर "रूसी लड़कियों" के साथ सोने, STD होने और एंटीबायोटिक्स मांगने का आरोप लगाया. एपस्टीन ने यह भी दावा किया कि गेट्स ने उनसे कथित घटना से संबंधित ईमेल डिलीट करने के लिए कहा था.

यह भी पढ़ें: एपस्टीन के साथ ट्रंप ने 8 बार किया था प्राइवेट जेट में सफर... अमेरिकी न्याय विभाग ने 30 हजार नए दस्तावेज किए जारी

लाखों दस्तावेज जारी कर चुका है अमेरिकी न्याय विभाग

 अमेरिकी न्याय विभाग ने स्पष्ट किया है कि उसने एपस्टीन मामले से जुड़े 30 लाख से अधिक पन्नों के दस्तावेज, हजारों वीडियो और लाखों तस्वीरें सार्वजनिक की हैं. विभाग ने यह भी दोहराया कि किसी व्यक्ति का नाम दस्तावेज़ों में होना, किसी अपराध में संलिप्तता का प्रमाण नहीं है. एपस्टीन ने 2019 में जेल में आत्महत्या कर ली थी.

जारी फाइलों में कुछ पुरानी तस्वीरें भी शामिल हैं, जिनमें एपस्टीन और गेट्स एक साथ दिखाई देते हैं. इससे पहले भी गेट्स सार्वजनिक रूप से एपस्टीन के साथ अपने संबंधों पर पछतावा जता चुके हैं और किसी भी तरह के अवैध या अनैतिक आचरण से इनकार करते रहे हैं.

गौरतलब है कि बिल और मेलिंडा गेट्स का विवाह 1994 से 2021 तक रहा. मेलिंडा गेट्स ने बाद में कहा था कि एपस्टीन से गेट्स की निकटता और निजी जीवन से जुड़े मुद्दे तलाक के कारणों में शामिल थे, हालांकि उन्होंने कोई विस्तृत विवरण नहीं दिया.

