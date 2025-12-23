एपस्टीन के साथ ट्रंप ने 8 बार किया था प्राइवेट जेट में सफर... अमेरिकी न्याय विभाग ने 30 हजार नए दस्तावेज किए जारी

अमेरिका में यौन अपराध के दोषी जेफ्री एपस्टीन से जुड़े मामले में अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने मंगलवार को दस्तावेजों का एक बड़ा जत्था सार्वजनिक किया है. एपस्टीन जांच से जुड़े करीब 30,000 पन्नों के दस्तावेज और दर्जनों वीडियो क्लिप जारी किए हैं. इनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम एपस्टीन के निजी जेट की उड़ान के रिकॉर्ड के संबंध में सामने आया है. हालांकि, अधिकारियों ने ट्रंप पर किसी भी आपराधिक संलिप्तता का आरोप नहीं लगाया है.
न्याय विभाग की ओर से जारी की गई फाइलों में भारी मात्रा में गोपनीय जानकारी को ब्लैकआउट (रेडैक्ट) किया गया है. इनमें से कई वीडियो कथित तौर पर जेल के अंदर शूट किए गए थे. गौरतलब है कि जेफ्री एपस्टीन की साल 2019 में न्यूयॉर्क की एक जेल में संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी, जिसे आधिकारिक तौर पर आत्महत्या बताया गया था.
8 उड़ानों में ट्रंप का नाम
दस्तावेजों में शामिल एक ईमेल, जिसकी तारीख 7 जनवरी 2020 है, में दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एपस्टीन के निजी जेट से 1993 से 1996 के बीच कम से कम 8 बार सफर किया था. यह ईमेल “RE: Epstein flight records” विषय के तहत भेजा गया था. हालांकि, ईमेल के भेजने और पाने वाले के नाम गोपनीय रखे गए हैं, लेकिन इसमें न्यूयॉर्क के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट के एक असिस्टेंट यूएस अटॉर्नी का संदर्भ दर्ज है.
ईमेल के मुताबिक, इन फ्लाइट्स में से चार में घिस्लेन मैक्सवेल भी मौजूद थी, जो एपस्टीन की प्रेमिका मानी जाती है और जिसे बाद में मानव तस्करी के मामलों में दोषी ठहराया गया था. दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि कुछ यात्राओं में ट्रंप के साथ उनकी तत्कालीन पत्नी मार्ला मैपल्स, बेटी टिफनी ट्रंप और बेटे एरिक ट्रंप भी सफर कर रहे थे.
एक उड़ान का विशेष तौर पर जिक्र करते हुए कहा गया है कि 1993 की एक फ्लाइट में केवल ट्रंप और एपस्टीन ही यात्री थे, जबकि एक अन्य उड़ान में एपस्टीन, ट्रंप और एक 20 वर्षीय युवक (नाम गोपनीय) दर्ज है. दो अन्य उड़ानों में शामिल कुछ महिलाएं संभावित रूप से मैक्सवेल केस की गवाह हो सकती थीं.
न्याय विभाग का स्पष्टीकरण
दस्तावेज जारी होने के कुछ ही मिनटों बाद न्याय विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सफाई देते हुए कहा कि इन फाइलों में शामिल कुछ दावे 'झूठे और सनसनीखेज' हैं, खासकर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर. विभाग ने कहा कि ये दावे 2020 के राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले एफबीआई को सौंपे गए थे.
न्याय विभाग ने स्पष्ट शब्दों में कहा, “ये दावे निराधार और झूठे हैं. अगर इनमें जरा भी सच्चाई होती, तो अब तक इन्हें राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा चुका होता.”
नया कानून के तहत जारी किए जा रहे हैं दस्तावेज
यह दस्तावेजी खुलासा ऐसे समय पर हुआ है जब कांग्रेस द्वारा हाल ही में पारित एक नए पारदर्शिता कानून के तहत एपस्टीन से जुड़ी सभी फाइलें सार्वजनिक करना अनिवार्य किया गया है. हालांकि, ट्रंप इससे पहले इन फाइलों को सील रखने के प्रयास कर चुके थे.
इससे पहले शुक्रवार और शनिवार को जारी की गई फाइलें भी भारी रूप से रेडैक्टेड थीं, जिससे खासकर रिपब्लिकन पार्टी के भीतर नाराजगी देखी गई थी. उन फाइलों में पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की एपस्टीन के साथ पहले कभी न देखी गई तस्वीरें और 1996 की एक आपराधिक शिकायत का विवरण भी शामिल था.
सोमवार को ट्रंप ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि ये फाइलें उनकी और उनकी पार्टी की तथाकथित सफलता से ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं.