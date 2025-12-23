scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

एपस्टीन के साथ ट्रंप ने 8 बार किया था प्राइवेट जेट में सफर... अमेरिकी न्याय विभाग ने 30 हजार नए दस्तावेज किए जारी

अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने मंगलवार को एपस्टीन जांच से जुड़े करीब 30,000 पन्नों के दस्तावेज और दर्जनों वीडियो क्लिप जारी किए हैं. दस्तावेजों में शामिल एक ईमेल, जिसकी तारीख 7 जनवरी 2020 है, में दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एपस्टीन के निजी जेट से 1993 से 1996 के बीच कम से कम 8 बार सफर किया था.

Advertisement
X
अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से जारी की गई फाइलों में गोपनीय जानकारी को रेडैक्ट किया गया है. (File Photo: AP)
अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से जारी की गई फाइलों में गोपनीय जानकारी को रेडैक्ट किया गया है. (File Photo: AP)

अमेरिका में यौन अपराध के दोषी जेफ्री एपस्टीन से जुड़े मामले में अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने मंगलवार को दस्तावेजों का एक बड़ा जत्था सार्वजनिक किया है. एपस्टीन जांच से जुड़े करीब 30,000 पन्नों के दस्तावेज और दर्जनों वीडियो क्लिप जारी किए हैं. इनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम एपस्टीन के निजी जेट की उड़ान के रिकॉर्ड के संबंध में सामने आया है. हालांकि, अधिकारियों ने ट्रंप पर किसी भी आपराधिक संलिप्तता का आरोप नहीं लगाया है.

न्याय विभाग की ओर से जारी की गई फाइलों में भारी मात्रा में गोपनीय जानकारी को ब्लैकआउट (रेडैक्ट) किया गया है. इनमें से कई वीडियो कथित तौर पर जेल के अंदर शूट किए गए थे. गौरतलब है कि जेफ्री एपस्टीन की साल 2019 में न्यूयॉर्क की एक जेल में संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी, जिसे आधिकारिक तौर पर आत्महत्या बताया गया था.

8 उड़ानों में ट्रंप का नाम

सम्बंधित ख़बरें

Epstein Files
14 साल की लड़की से ट्रंप की मीटिंग... एपस्टीन फाइल्स से भूचाल
जेफरी एपस्टीन से जुड़े हुए राज़ अब खुलने लगे हैं, देखें दुनिया आजतक
Epstein Files out! It's beyond horrifying for Bill Clinton
बिल क्लिंटन, माइकल जैक्सन... एपस्टीन फाइल्स में इन हस्तियों के नाम, क्या कोई इंडिया कनेक्शन है?
Epstein File
एप्सटीन फाइल से ट्रंप का नाम गायब, बिल क्लिंटन की कई तस्वीरें वायरल, देखें PHOTOS
jeffrey epstein estate fresh pictures bill gates woody allen noam chomsky
बिल गेट्स, नॉम चॉम्स्की, वुडी एलेन... नई एपस्टीन फाइल्स से कई हस्तियों पर खुलासे

दस्तावेजों में शामिल एक ईमेल, जिसकी तारीख 7 जनवरी 2020 है, में दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एपस्टीन के निजी जेट से 1993 से 1996 के बीच कम से कम 8 बार सफर किया था. यह ईमेल “RE: Epstein flight records” विषय के तहत भेजा गया था. हालांकि, ईमेल के भेजने और पाने वाले के नाम गोपनीय रखे गए हैं, लेकिन इसमें न्यूयॉर्क के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट के एक असिस्टेंट यूएस अटॉर्नी का संदर्भ दर्ज है.

Advertisement

ईमेल के मुताबिक, इन फ्लाइट्स में से चार में घिस्लेन मैक्सवेल भी मौजूद थी, जो एपस्टीन की प्रेमिका मानी जाती है और जिसे बाद में मानव तस्करी के मामलों में दोषी ठहराया गया था. दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि कुछ यात्राओं में ट्रंप के साथ उनकी तत्कालीन पत्नी मार्ला मैपल्स, बेटी टिफनी ट्रंप और बेटे एरिक ट्रंप भी सफर कर रहे थे.

एक उड़ान का विशेष तौर पर जिक्र करते हुए कहा गया है कि 1993 की एक फ्लाइट में केवल ट्रंप और एपस्टीन ही यात्री थे, जबकि एक अन्य उड़ान में एपस्टीन, ट्रंप और एक 20 वर्षीय युवक (नाम गोपनीय) दर्ज है. दो अन्य उड़ानों में शामिल कुछ महिलाएं संभावित रूप से मैक्सवेल केस की गवाह हो सकती थीं.

न्याय विभाग का स्पष्टीकरण

दस्तावेज जारी होने के कुछ ही मिनटों बाद न्याय विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सफाई देते हुए कहा कि इन फाइलों में शामिल कुछ दावे 'झूठे और सनसनीखेज' हैं, खासकर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर. विभाग ने कहा कि ये दावे 2020 के राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले एफबीआई को सौंपे गए थे.

न्याय विभाग ने स्पष्ट शब्दों में कहा, “ये दावे निराधार और झूठे हैं. अगर इनमें जरा भी सच्चाई होती, तो अब तक इन्हें राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा चुका होता.”

Advertisement

नया कानून के तहत जारी किए जा रहे हैं दस्तावेज

यह दस्तावेजी खुलासा ऐसे समय पर हुआ है जब कांग्रेस द्वारा हाल ही में पारित एक नए पारदर्शिता कानून के तहत एपस्टीन से जुड़ी सभी फाइलें सार्वजनिक करना अनिवार्य किया गया है. हालांकि, ट्रंप इससे पहले इन फाइलों को सील रखने के प्रयास कर चुके थे.

इससे पहले शुक्रवार और शनिवार को जारी की गई फाइलें भी भारी रूप से रेडैक्टेड थीं, जिससे खासकर रिपब्लिकन पार्टी के भीतर नाराजगी देखी गई थी. उन फाइलों में पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की एपस्टीन के साथ पहले कभी न देखी गई तस्वीरें और 1996 की एक आपराधिक शिकायत का विवरण भी शामिल था.

सोमवार को ट्रंप ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि ये फाइलें उनकी और उनकी पार्टी की तथाकथित सफलता से ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement