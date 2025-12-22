scorecardresearch
 
'तय वक्त पर ही होंगे चुनाव', बांग्लादेश में मचे बवाल के बीच मोहम्मद यूनुस का ऐलान

बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गोर से बातचीत में 12 फरवरी को आम चुनाव समय पर कराने का भरोसा दिया. चर्चा में व्यापार, टैरिफ, लोकतांत्रिक बदलाव और उस्मान हादी की हत्या का मुद्दा उठा. यूनुस ने कहा कि सरकार निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है.

प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने अमेरिका के विशेष दूत से टेलीफोन पर बातचीत की. (Photo: AP)
बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने सोमवार को दोहराया कि आम चुनाव 12 फरवरी को तय समय पर कराए जाएंगे. उन्होंने कहा कि देश की जनता अपने मतदान अधिकार का उपयोग करने के लिए उत्सुक है, जिसे पहले की तानाशाही सरकार ने छीन लिया था.

अमेरिकी विशेष दूत से बातचीत
प्रोफेसर यूनुस ने यह बात दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिका के विशेष दूत सर्जियो गोर से टेलीफोन पर बातचीत के दौरान कही. यह बातचीत ढाका समय के अनुसार शाम करीब 7:30 बजे हुई और लगभग आधे घंटे चली.

क्या रहे बातचीत के प्रमुख मुद्दे?
इस चर्चा में बांग्लादेश और अमेरिका के बीच व्यापार और टैरिफ बातचीत, आगामी आम चुनाव, देश में लोकतांत्रिक बदलाव की प्रक्रिया और युवा राजनीतिक कार्यकर्ता शरीफ उस्मान हादी की हत्या जैसे मुद्दे शामिल रहे.

टैरिफ वार्ता पर सराहना
भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हालिया टैरिफ वार्ता में प्रोफेसर यूनुस के नेतृत्व की सराहना की. उन्होंने बताया कि इन प्रयासों से बांग्लादेशी सामानों पर अमेरिका का पारस्परिक शुल्क घटकर 20 प्रतिशत हो गया है.

उस्मान हादी के जनाजे का जिक्र
अमेरिकी विशेष दूत ने शहीद उस्मान हादी के बड़े पैमाने पर हुए जनाजे पर भी चर्चा की. इस पर मुख्य सलाहकार ने स्थिति को गंभीर बताते हुए अपनी बात रखी.

चुनाव बिगाड़ने की साजिश का आरोप
प्रोफेसर यूनुस ने कहा कि अपदस्थ तानाशाही शासन के समर्थक चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने के लिए कथित तौर पर लाखों डॉलर खर्च कर रहे हैं और उनका फरार नेता हिंसा भड़का रहा है. हालांकि उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है.

निष्पक्ष चुनाव का संकल्प
उन्होंने कहा, “चुनाव में अब करीब 50 दिन बचे हैं. हम एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना चाहते हैं और इसे यादगार बनाना चाहते हैं.” इस फोन कॉल के दौरान वाणिज्य सलाहकार शेख बशीरुद्दीन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉ. खलीलुर रहमान और एसडीजी समन्वयक एवं वरिष्ठ सचिव लामिया मोर्शेद भी मौजूद थीं.

---- समाप्त ----
