scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जहां के मेयर बने ममदानी, अब वहां ट्रंप ने रोक दिया हेल्थ फंड... बच्चों के स्वास्थ्य पर होना था खर्च

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने कथित धोखाधड़ी और फंड के दुरुपयोग के आरोप लगाते हुए कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क समेत पांच डेमोक्रेट शासित राज्यों के 10 अरब डॉलर से ज्यादा के फेडरल चाइल्डकेयर और सामाजिक सहायता फंड पर रोक लगा दी है. इस फैसले को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है.

Advertisement
X
जोहरान ममदानी 1 जनवरी को न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं. (File Photo: ITG)
जोहरान ममदानी 1 जनवरी को न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं. (File Photo: ITG)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने न्यूयॉर्क समेत कैलिफोर्निया, कोलोराडो, इलिनॉय और मिनेसोटा को मिलने वाले 10 अरब डॉलर से अधिक के फेडरल चाइल्डकेयर और पारिवारिक सहायता फंड को फ्रीज कर दिया है. स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग (HHS) ने यह जानकारी देते हुए कहा कि यह कदम कथित धोखाधड़ी और फंड के दुरुपयोग से जुड़ी चिंताओं के चलते उठाया गया है.

जोहरान ममदानी हाल ही में न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं और उनकी तरफ से ट्रंप के इस फैसले पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. HHS के मुताबिक, न्यूयॉर्क समेत पांचों राज्यों को सूचित कर दिया गया है कि तीन प्रमुख योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि पर फिलहाल रोक रहेगी.

यह भी पढ़ें: 'यह एक्ट ऑफ वॉर...', मादुरो को बंधक बनाने पर भड़के ममदानी, सीधे ट्रंप को लगाया फोन

सम्बंधित ख़बरें

US strikes Venezuela
हेलिकॉप्टर से बमबारी... वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन का नया वीडियो आया सामने, Video
Trump says PM Modi is 'unhappy' with him over steep tariffs
'पीएम मोदी ही नहीं, भारतीय जनता भी नाराज', ट्रंप के दावे पर पूर्व भारतीय राजदूत की दो टूक
Operation Maduro
ट्रंप के सामने रिहर्सल, ड्रॉप होते कमांडो... ऑपरेशन मादुरो पर सबसे बड़ा खुलासा
China Flag
Venezuela तेल पर Trump का कंट्रोल, China को झटका!
PM Modi and Donald Trump
'PM Modi जैसे पॉपुलर नहीं हैं Donald Trump'

इनमें 2.4 अरब डॉलर का "चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट फंड", 7.35 अरब डॉलर का "टेम्परेरी असिस्टेंस फॉर नीडी फैमिलीज" और 86.9 करोड़ डॉलर का "सोशल सर्विसेज ब्लॉक ग्रांट" शामिल है. विभाग ने साफ किया है कि आगे की समीक्षा पूरी होने तक इन फंड्स तक राज्यों की पहुंच सीमित रहेगी.

ट्रंप प्रशासन पहले भी डेमोक्रेट शासित राज्यों और संस्थानों के खिलाफ फंड कटौती की चेतावनी देता रहा है. इसमें कथित वित्तीय गड़बड़ियों के अलावा विविधता कार्यक्रमों और गाजा में इजरायल की कार्रवाई के खिलाफ हुए प्रो-पैलेस्टीन विश्वविद्यालयी प्रदर्शनों को भी आधार बनाया गया है.

Advertisement

'बच्चों को राजनीति में घसीटना...'

इस फैसले को लेकर डेमोक्रेट नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने कहा कि "बच्चों को राजनीतिक लड़ाई का मोहरा नहीं बनाया जाना चाहिए." उन्होंने इस कदम को "बदले की भावना से भरा" और "क्रूर" बताया. वहीं इलिनॉय के गवर्नर जेबी प्रिट्जकर ने भी इसे "गलत और अमानवीय" करार दिया.

यह भी पढ़ें: 'हम सब आपके बारे में सोच रहे हैं...', न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी का उमर खालिद को पत्र

कैलिफोर्निया के गवर्नर ने ट्रंप को दिया जवाब

कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूजम के कार्यालय ने दावा किया कि न्यूजम ने सत्ता में आने के बाद 125 अरब डॉलर से ज्यादा की धोखाधड़ी को रोका है. दूसरी ओर, हाल के हफ्तों में ट्रंप प्रशासन ने मिनेसोटा को खास तौर पर निशाने पर लिया है और वहां प्रवासियों द्वारा वेलफेयर और सोशल योजनाओं में कथित बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है.

मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ट्रंप प्रशासन धोखाधड़ी की जांच को बहाना बनाकर प्रवासियों और अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बना रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement