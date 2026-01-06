'मेरी पत्नी बहुत चिढ़ती है...', वेनेजुएला टेंशन और 3 देशों को धमकी देने के बाद भी ट्रंप का कूल अंदाज- VIDEO

वेनेजुएला को लेकर जारी युद्ध जैसे हालात, अमेरिका की ओर से कोलंबिया, क्यूबा और ग्रीनलैंड को दी गई सख्त धमकियों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बिल्कुल अलग ही अंदाज़ में नजर आए. गंभीर वैश्विक हालात के बावजूद ट्रंप ने मंच से अपनी निजी जिंदगी से जुड़ा मजेदार किस्सा सुनाया, जिसमें उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप की नसीहतें भी शामिल थीं.
ट्रंप ने हंसते हुए कहा, "जब मैं डांस करता हूं तो मेलानिया को बिल्कुल पसंद नहीं आता. मैंने उससे कहा, सब चाहते हैं कि मैं डांस करूं, लेकिन यह (मेलानिया को) प्रेसिडेंशियल नहीं लगता." उन्होंने बताया कि मेलानिया बेहद शालीन स्वभाव की हैं और राष्ट्रपति के व्यवहार को लेकर काफी सजग रहती हैं.
यह भी पढ़ें: 'पूरे देश की बिजली एक बार में काट दी, सिर्फ कैंडल...', ट्रंप ने दी वेनेजुएला के ऑपरेशन की डिटेल
ट्रंप ने आगे कहा, "मेरी पत्नी को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मैं ऐसा करता हूं. वह कहती हैं, यह बिल्कुल भी प्रेसिडेंशियल नहीं है. मैंने उनसे कहा, लेकिन मैं फिर भी राष्ट्रपति बन गया." इस टिप्पणी पर कार्यक्रम में मौजूद लोग हंस पड़े.
ट्रंप ने बताया कि मेलानिया ने एक ऐतिहासिक उदाहरण देते हुए कहा था, "क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एफडीआर डांस कर रहे हों?" इस पर ट्रंप ने मजाक में जवाब दिया कि भले ही पुराने राष्ट्रपति बेहद शालीन रहे हों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आज के दौर में मस्ती की कोई जगह नहीं हो सकती."
यह भी पढ़ें: 'क्या ट्रंप हमारे PM को भी किडनैप कर लेंगे?' वेनेजुएला संकट पर पूर्व CM चव्हाण के बयान से सियासी बवाल
ट्रंप ने आगे कहा, "वह मुझसे कहती हैं, डार्लिंग, यह वेटलिफ्टिंग भी बहुत खराब लगती है." मेलानिया का मानना है कि लोग सिर्फ शिष्टाचार में उनकी तारीफ करते हैं. इस पर ट्रंप ने पलटकर कहा, "वह कहती हैं कि लोगों को यह पसंद नहीं है, वे बस आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं… लेकिन मैं कहता हूं, ऐसा नहीं है, पूरा हॉल झूम उठता है."
अपने चुटीले अंदाज में ट्रंप ने दर्शकों की प्रतिक्रिया का ज़िक्र करते हुए कहा, "लोग चिल्लाते हैं. डांस करो, प्लीज़." इसके बाद उन्होंने मंच पर वेटलिफ्टिंग से जुड़े एक भावुक पल का ज़िक्र किया और कहा, "मैं और खुलकर प्रतिक्रिया देना चाहता हूं, लेकिन कोई है जो मुझे देख रहा है."