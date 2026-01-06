scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'पूरे देश की बिजली एक बार में काट दी, सिर्फ कैंडल...', ट्रंप ने दी वेनेजुएला के ऑपरेशन की डिटेल

वेनेजुएला में राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने के ऑपरेशन की जानकारी देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने हैरान करने वाले खुलासे किए हैं. उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन से पहले पूरे वेनेजुएला की बिजली एक ही साथ काट दी गई. ट्रंप ने कहा कि इस दौरान रोशनी सिर्फ उन लोगों के पास थी जिनके पास कैंडल थी.

Advertisement
X
ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वेनेजुएला का तेल अमेरिका रखेगा. (Photo: ITG)
ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वेनेजुएला का तेल अमेरिका रखेगा. (Photo: ITG)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला ऑपरेशन के बारे में नई जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले पूरे वेनेजुएला की बिजली एक ही बार में काट दी गई थी. तब लोग चौक गए और उन्हें समझ में आने लगा कि कुछ होने वाला है. इस दौरान पूरे वेनेजुएला में रोशनी का एकमात्र स्रोत कैंडल ही था. 

राष्ट्रपति ट्रंप ने इस ऑपरेशन को 'अविश्वसनीय'बताया. ट्रंप ने ऑपरेशन की डिटेल देते हुए कहा, "यह बहुत मुश्किल था. 152 फाइटर प्लेन इस हमले में शामिल थे, हमारे बहुत सैनिक जमीन पर भी थे. लेकिन यह कमाल का था. 

ट्रंप ने कहा कि जरा इस बारे में सोचिए इस ऑपरेशन में हमने किसी को नहीं खोया और दूसरी तरफ बहुत से लोग मारे गए. हालांकि मैं यह भी कहता हूं कि यह दुर्भाग्य था. 

सम्बंधित ख़बरें

Iran Protest
ट्रंप की हमले वाली धमकियां बेअसर? ईरान में नहीं थम रहा दमन, अब तक मारे गए 25 प्रदर्शनकारी
Venezuela news
वेनेजुएला: पसली टूटी, आंखों में चोट... US ऑपरेशन में ऐसा हुआ मादुरो की पत्नी का हाल
MADURO SON Guerra
'मां कसम वो ऐसा नहीं कर पाएंगे...', तीन दिन बाद आया मादुरो के बेटे का बयान, ट्रंप को ललकारा
Gold
सोने के खजाने पर बैठा है वेनेजुएला
Donald Trump and Nicolas Maduro
America कैसे बना सुपरपावर? जानें इतिहास

ट्रंप ने कहा कि हमले से पहले अमेरिका ने पूरे देश में बिजली काट दी थी. 

उन्होंने कहा, "काराकास में बिजली नहीं थी. सिर्फ़ उन्हीं लोगों के पास रोशनी थी जिनके पास मोमबत्तियां थीं, जो बस बुझने वाली थीं." "तो हमने उन्हें थोड़ा हैरान कर दिया. लेकिन यह शानदार था – यह रणनीति के हिसाब से शानदार था. यह एक अविश्वसनीय चीज़ थी."

Advertisement

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जैसे ही बिजली कटी उन्हें पता चल गया कि हम आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि वेनेजुएला की सरकार ने राजधानी काराकस के बीच में एक टॉर्चर चैंबर बना रहा था. उसे अब बंद कर दिया गया है.

राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला को लेकर अमेरिका प्लान साफ कर दिया. उन्होंने कहा कि यह सब कुछ तेल को लेकर है. 

राष्ट्रपति ट्रंप ने इराक में अमेरिकी ऑपरेशन की तुलना वेनेजुएला से की और कहा कि इराक और इसमें फर्क यह है कि पूर्व राष्ट्रपति बुश ने तेल नहीं रखा. लेकिन इस बार हम तेल अपने पास रखेंगे.

ट्रंप ने कहा, "2016 में मैंने कहा था कि हमें तेल अपने पास रखना चाहिए था. इससे बहुत विवाद हुआ था. खैर, हमें तेल अपने पास रखना चाहिए था. हम वेनेजुएला की टूटी-फूटी तेल सुविधाओं को फिर से बनाएंगे और इस बार हम तेल अपने पास रखेंगे." उन्होंने कहा कि वहां बहुत सारा पैसा खर्च करना होगा, और तेल कंपनियां इसे खर्च करेंगी, और फिर उन्हें रेवेन्यू के ज़रिए इसकी भरपाई की जाएगी."

ट्रंप ने भले ही वेनेजुएला को लेकर अपना प्लान सार्वजनिक किया है. लेकिन वहां की  मौजूदा सरकार और सेना इसके लिए तैयार नहीं दिखती है.  

वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने ट्रंप के तेल प्रस्ताव को आक्रमण और लूट करार दिया है. अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिकी कंपनियां अरबों डॉलर निवेश कर वेनेजुएला के तेल उद्योग को पुनर्जीवित करेंगी और अमेरिका अस्थायी रूप से देश चला रहा है. वेनेजुएला की सरकार ने इसे साम्राज्यवादी हस्तक्षेप बताया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement