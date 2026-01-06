'क्या ट्रंप हमारे PM को भी किडनैप कर लेंगे?' वेनेजुएला संकट पर पूर्व CM चव्हाण के बयान से सियासी बवाल

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने एक विवादित बयान देकर देश की राजनीति में हलचल मचा दी है. वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ अमेरिका की हालिया कार्रवाई का जिक्र करते हुए चव्हाण ने सवाल उठाया कि क्या भविष्य में डोनाल्ड ट्रंप भारतीय प्रधानमंत्री के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं? बीजेपी ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे कांग्रेस की भारत विरोधी मानसिकता करार दिया है.

और पढ़ें

चव्हाण ने ये टिप्पणियां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ पर टिप्पणी करते हुए कीं. उन्होंने कहा कि ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार को बाधित करने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल किया. अगर ट्रंप अतिरिक्त 50% टैरिफ भी लगा दें, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसके बाद चव्हाण ने सवाल करते हुए कहा, “सवाल यह है कि क्या भारत में भी वही होगा जो वेनेजुएला में हुआ? क्या ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री को किडनैप करेंगे?”

CONGRESS SINKS TO NEW LOW EVERYDAY :



Congress leader Prithviraj Chavan SHAMELESSLY comparing India’s situation with Venezuela.



By asking whether “what happened in Venezuela can happen in India”, Congress is making its ANTI INDIA MINDSET clear.



Rahul Gandhi wants CHAOS IN… pic.twitter.com/P5Qm4GKZA4 — Pradeep Bhandari(प्रदीप भंडारी)🇮🇳 (@pradip103) January 6, 2026

बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने X पर इंटरव्यू का एक क्लिप शेयर करते हुए कांग्रेस नेता की आलोचना की. उन्होंने लिखा, "कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण बेशर्मी से भारत की स्थिति की तुलना वेनेजुएला से कर रहे हैं. यह पूछकर कि 'जो वेनेजुएला में हुआ, क्या वह भारत में हो सकता है', कांग्रेस अपनी भारत विरोधी मानसिकता साफ कर रही है."

Advertisement

एक और इंटरव्यू में चव्हाण ने की ऐसी ही टिप्पणी

एक और इंटरव्यू में चव्हाण ने इसी तरह की टिप्पणियां कीं और कहा कि जो वेनेजुएला में हुआ, वह भारत में भी हो सकता है. उन्होंने संकट पर कथित चुप्पी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि वेनेजुएला में जो कुछ हुआ वह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के खिलाफ था. उन्होंने आगे चेतावनी दी कि ऐसे कदम वैश्विक स्तर पर एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकते हैं.

चव्हाण ने भारत की विदेश नीति पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सरकार प्रमुख वैश्विक संघर्षों पर स्पष्ट रुख अपनाने में विफल रही है. उन्होंने कहा, “भारत ने हमेशा की तरह कुछ नहीं कहा, वेनेजुएला मामले पर कोई रुख नहीं लिया. रूस और चीन ने रुख अपनाया है और अमेरिका ने जो किया है उसकी आलोचना की है.”

उन्होंने आगे कहा, “यूक्रेन युद्ध में भी ऐसा ही हुआ था. हमने किसी का पक्ष नहीं लिया. हमने इजरायल-हमास मामले पर कोई रुख नहीं लिया और अब हम यहां हैं, अमेरिकियों से इतने डरे हुए हैं कि हम जो हुआ है उसकी आलोचना करने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं. यह एक झूठा दावा है कि मादुरो खुद ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं. इसके लिए कुछ सबूत होने चाहिए, लेकिन कोई सबूत नहीं है. उनके खिलाफ मामला राजनीतिक मकसद से प्रेरित है."

Advertisement

गौरतलब है कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला में कार्रवाई करते हुए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया था. इसके बाद उन्हें हथकड़ी लगाकर न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहां उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा चलाया जा रहा है. मादुरो को पकड़ने के लिए की गई अमेरिकी कार्रवाई को लेकर जहां दुनिया भर में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

---- समाप्त ----