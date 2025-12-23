scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ट्रंप ने दबाया अमेरिकी डिप्लोमेसी का Reset बटन, 30 देशों में तैनात राजदूतों को बुलाया वापस

ट्रंप प्रशासन ने ‘अमेरिका फर्स्ट’ एजेंडे के तहत दुनिया भर में तैनात करीब 30 अमेरिकी राजदूतों को वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू की है. इनमें अफ्रीका और एशिया के सबसे ज्यादा देश शामिल हैं.

Advertisement
X
ट्रंप प्रशासन ने बड़े कूट​नीतिक फेरबदल के तहत 30 देशों में तैनात अमेरिकी राजदूतों को वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू की. (Photo: AP)
ट्रंप प्रशासन ने बड़े कूट​नीतिक फेरबदल के तहत 30 देशों में तैनात अमेरिकी राजदूतों को वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू की. (Photo: AP)

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने दुनिया भर में तैनात करीब 30 अमेरिकी राजदूतों को वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, यह कदम अमेरिकी कूटनीति को राष्ट्रपति ट्रंप के ‘अमेरिका फर्स्ट’ एजेंडे के अनुरूप ढालने के लिए उठाया गया है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इन राजदूतों को बर्खास्त नहीं किया जा रहा, बल्कि उन्हें अमेरिकी विदेश विभाग (स्टेट डिपार्टमेंट) के भीतर अन्य जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी.

यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने फॉक्स न्यूज से कहा, 'यह किसी भी प्रशासन में एक सामान्य प्रक्रिया है. राजदूत राष्ट्रपति का व्यक्तिगत प्रतिनिधि होता है और यह राष्ट्रपति का अधिकार है कि वह सुनिश्चित करें कि विदेशों में तैनात प्रतिनिधि अमेरिका फर्स्ट एजेंडे को आगे बढ़ाएं.' स्टेट डिपार्टमेंट के दो अधिकारियों के अनुसार, कम से कम 29 देशों में तैनात मिशन प्रमुखों को पिछले सप्ताह सूचित कर दिया गया था कि उनका कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो जाएगा. 

विदेशों से वापस बुलाए जा रहे अधिकांश राजदूत कैरियर फॉरेन सर्विस अधिकारी हैं, जिन्हें बाइडन प्रशासन के दौरान नियुक्त किया गया था और जो ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पहले दौर के फेरबदल से बच गए थे. हालांकि, पिछले सप्ताह व्हाइट हाउस से नोटिस जारी होने के बाद उनके जल्द लौटने के संकेत मिल गए थे.

सम्बंधित ख़बरें

At a rally in North Carolina, Donald Trump suddenly started talking about his wife Melania's undergarments
ट्रंप रैली में करने लगे पत्नी मेलानिया के अंडरगारमेंट्स की बात, सुनने वाले रह गए हैरान- VIDEO
Donald Trump, Xi Jinping
वेनेजुएला के सपोर्ट में उतरा चीन, ट्रंप प्रशासन को सुना दी खरी-खरी!
Epstein Files
14 साल की लड़की से ट्रंप की मीटिंग... एपस्टीन फाइल्स से भूचाल
US Coast Guard Pursues Another Venezuela-Linked Oil Tanker
US ने समुद्र में की वेनेजुएला की घेराबंदी, तीसरे ऑयल टैंकर पर बोला धावा, दो कर चुका है जब्त
India US Trade Deal
भारत-US ट्रेड डील कहां अटकी? इन मुद्दों पर अब तक नहीं बनी बात
Advertisement

यह भी पढ़ें: डोनाल्ड ट्रंप रैली में करने लगे पत्नी मेलानिया के अंडरगारमेंट्स की बात, सुनने वाले रह गए हैरान- VIDEO

अफ्रीका और एशिया सबसे ज्यादा प्रभावित

इस फेरबदल का सबसे ज्यादा असर अफ्रीका पर पड़ा है, जहां नाइजीरिया, सेनेगल, रवांडा, युगांडा, सोमालिया और मेडागास्कर समेत 13 देशों से अमेरिकी राजदूतों को वापस बुलाया गया है. एशिया में फिजी, लाओस, मार्शल आइलैंड्स, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस और वियतनाम सहित छह देशों में तैनात अपने राजदूतों को अमेरिका ने वापस बुलाया है. यूरोप के चार देशों- आर्मेनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो और स्लोवाकिया से भी अमेरिकी राजदूतों को ट्रंप प्रशासन ने वापस आने को कहा है. इसके अलावा मध्य पूर्व में अल्जीरिया और मिस्र, दक्षिण और मध्य एशिया में नेपाल और श्रीलंका, ग्वाटेमाला और सूरीनाम के भी अमेरिकी राजदूत वापस लौटेंगे. 

ट्रंप प्रशासन के इस फैसले पर डेमोक्रेट्स ने चिंता जताई है. उनका कहना है कि ऐसे समय में, जब कई राजदूत पद पहले से खाली हैं, यह कदम अमेरिकी कूटनीति को कमजोर कर सकता है. सीनेट की फॉरेन रिलेशंस क​मेटी में शीर्ष डेमोक्रेट सीनेटर जीन शाहीन ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि ट्रंप प्रशासन अमेरिका के ग्लोबल लीडर की भूमिका को कमजोर कर रहा है. 

यह भी पढ़ें: 'अच्छी है न...?', 14 साल की लड़की से ट्रंप की मीटिंग, अनजान महिला के साथ क्लिंटन... एपस्टीन फाइल्स से अमेरिका में भूचाल

Advertisement

जीन शाहीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि योग्य और अनुभवी राजदूतों को हटाकर राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका की नेतृत्व क्षमता चीन और रूस को सौंप रहे हैं. वहीं, ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि राष्ट्रपति अपने पहले कार्यकाल के दौरान सामने आए आंतरिक विरोध से बचना चाहते हैं और इसलिए वह चाहते हैं कि शीर्ष कूटनीतिक पदों पर ऐसे अधिकारी हों, जो उनकी विदेश नीति प्राथमिकताओं के लागू कर सकें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement