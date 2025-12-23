scorecardresearch
 
डोनाल्ड ट्रंप रैली में करने लगे पत्नी मेलानिया के अंडरगारमेंट्स की बात, सुनने वाले रह गए हैरान- VIDEO

नॉर्थ कैरोलिना में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया के अंडरगारमेंट्स की बात करने लगे. उनके भाषणा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

नॉर्थ कैरोलिना की एक रैली में डोनाल्ड ट्रंप अचानक अपनी पत्नी मेलानिया के अंडरगारमेंट्स की बात करने लगे. (File Photo: AP)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कैरोलिना में एक रैली को संबोधित करते हुए ऐसा बयान दिया, जिसने वहां मौजूद लोगों को हैरत में डाल दिया. अपने भाषण के दौरान ट्रंप अचानक अपनी पत्नी मेलानिया  के अंडरगारमेंट्स का जिक्र करने लगे. उनके इस भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

ट्रंप की यह रैली नॉर्थ कैरोलिना के उनके दौरे का हिस्सा थी, जिसे अमेरिकी राजनीति में एक अहम राज्य माना जाता है. अपने संबोधन में ट्रंप नीतिगत मुद्दों के साथ-साथ अपने खिलाफ चल रही संघीय जांचों का भी जिक्र कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने अगस्त 2022 में एफबीआई द्वारा उनके फ्लोरिडा स्थित मार-ए-लागो आवास पर की गई तलाशी का हवाला दिया.

डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि तलाशी के दौरान एफबीआई एजेंट्स ने मेलानिया ट्रंप का वॉर्डरोब (कपड़े रखने की अलमारी)  भी खंगाला. मंच से बोलते हुए उन्होंने कहा, 'जांचकर्ताओं ने मेलानिया के निजी सामान को देखा. उन्होंने मेलानिया के अंडरगारमेंट्स भी बहुत करीने से तह किए हुए पाए, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पैक किया हुआ.' फिर ट्रंप ने मजाकिया लहजे में कहा, 'मुझे लगता है कि वह (मेलानिया) उन्हें (अपने अंडरगारमेंट्स को) भी स्टीम (इस्त्री) करती हैं.'

दरअसल, ट्रंप अपनी इन टिप्पणियों के जरिए अमेरिका की संघीय जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे थे और उनकी आलोचना की. उन्होंने कहा कि मार-ए-लागो (ट्रंप का फ्लोरिडा स्थिति आवास) की तलाशी पूरी तरह अनुचित थी. बता दें कि यह तलाशी ट्रंप के 2020 का राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद गोपनीय दस्तावेजों को अपने घर ले जाने से जुड़े मामले की जांच के तहत ली गई थी. एफबीआई अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई कानूनी अनुमति के बाद ही की गई थी.

अपने भाषण में ट्रंप ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी बात की. उन्होंने कहा कि महंगाई में कमी आई है और इसका श्रेय अपने प्रशासन को दिया. ट्रंप ने जॉब ​क्रिएशन, सैलरी हाइक और आम अमेरिकी परिवारों पर लागत का बोझ कम करने के प्रयासों का भी जिक्र किया. उन्होंने दूसरे देशों पर लगाए गए आयात शुल्क यानी टैरिफ का बचाव करते हुए कहा कि यह अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को बचाने के लिए जरूरी है. नॉर्थ कैरोलिना के फर्नीचर उद्योग का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि टैरिफ से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

---- समाप्त ----
