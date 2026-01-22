'हमास के परखच्चे उड़ा देंगे...', गाजा पीस बोर्ड की शुरुआत कर बोले ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय स्विट्जरलैंड के दावोस में हैं. उन्होंने गुरुवार को दावोस में बोर्ड ऑफ पीस चार्टर में हिस्सा लिया.

इस दौरान ट्रंप ने गाजा पीस बोर्ड की साइनिंग सेरेमनी में हिस्सा लेते हुए कहा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है. यह गाजा पीस बोर्ड के आधिकारिक गठन का मौका है. मिडिल ईस्ट में शांति है लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा. हमने आठ युद्ध रुकवाए हैं और मुझे लगता है कि एक और युद्ध जल्द ही सुलझने जा रहा है.

#WATCH | Davos, Switzerland: US President Donald Trump participates in the Board of Peace Charter.



He says, "We have one of the most important meetings of all, the official formation of what is known as the Board of Peace. We have peace in the Middle East. Nobody thought that… pic.twitter.com/aIAXIhO0mQ — ANI (@ANI) January 22, 2026

ट्रंप ने हमास को दो टूक चेताते हुए कहा कि अगर हमास हथियार नहीं छोड़ता है तो उसका खात्मा कर दिया जाएगा. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को हमास को एक कड़ी चेतावनी जारी की, जिसमें कहा गया कि अगर यह संगठन अपने हथियार त्यागने पर सहमत नहीं होता तो इसे उड़ा दिया जाएगा.

ट्रंप ने यह चेतावनी दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से इतर गाजा केंद्रित शांति पीस बोर्ड की साइनिंग सेरेमनी की अध्यक्षता करते हुए दी. कई वैश्विक नेताओं और प्रमुख हस्तियों की उपस्थिति में इस उच्चस्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए ट्रंप ने कहा कि हमास का निरस्त्रीकरण किसी समझौते का विषय नहीं है.

ट्रंप ने कहा कि अगर हमास हथियार छोड़ने पर सहमत नहीं होता, तो वे उड़ा दिए जाएंगे. यह आयोजन बोर्ड ऑफ पीस चार्टर के औपचारिक शुभारंभ का प्रतीक था, जो ट्रंप द्वारा प्रस्तावित एक पहल है. यह गाजा में युद्धविराम लागू करने, पुनर्निर्माण और सुरक्षा समन्वय की निगरानी के लिए एक तंत्र के रूप में काम करेगी. इसके साथ ही क्षेत्र से परे संघर्षों को संबोधित करने के लिए इसका दायरा बढ़ाएगी.

इस दौरान ट्रंप हस्ताक्षर टेबल पर बहरीन और मोरक्को के नेताओं के साथ शामिल हुए. अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव भी समारोह में मौजूद थे. ट्रंप ने कहा कि वह बोर्ड ऑफ पीस के प्रारंभिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे.

