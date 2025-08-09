scorecardresearch
 

Feedback

अलास्का में मिलेंगे पुतिन और ट्रंप... क्या फिर हो सकती है रूस-अमेरिका के बीच बड़ी रियल एस्टेट डील?

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 15 अगस्त को अलास्का में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की घोषणा की. यह चार साल में पहली अमेरिका-रूस राष्ट्रपति बैठक होगी. ऐतिहासिक तारीख और स्थान चुनने के पीछे गहरी राजनीतिक रणनीति है. चर्चा रूस-यूक्रेन युद्ध के अंत की संभावना पर केंद्रित होगी, लेकिन दोनों पक्ष अपनी-अपनी शर्तों पर शांति चाहते हैं.

Advertisement
X
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की अलास्का में मीटिंग होने वाली है. (Photo - ITG)
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की अलास्का में मीटिंग होने वाली है. (Photo - ITG)

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी बहु-प्रतीक्षित मुलाकात की तारीख और स्थान का ऐलान किया है. ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर घोषणा की कि यह बैठक शुक्रवार, 15 अगस्त को अलास्का में होगी.

ट्रंप-पुतिन राष्ट्रपति शिखर वार्ता की योजना पिछले कुछ दिनों से बन रही थी, जब से ट्रंप ने दुनिया को चौंकाते हुए कहा कि वह अपने रूसी समकक्ष से "जितनी जल्दी हो सके" मुलाकात करेंगे. पिछले दिनों, ट्रंप ने पुतिन को बातचीत की मेज पर लाने के लिए कोशिशें तेज कर दीं - इसमें भारत, जो रूस का सबसे बड़ा तेल ग्राहक है, पर रूसी तेल खरीदने के लिए ऊंचे टैरिफ लगाना और यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों की बिक्री बढ़ाना शामिल है.

यह भी पढ़ें: रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने की कोशिश तेज! 15 अगस्त को अलास्का में पुतिन से मिलेंगे ट्रंप

सम्बंधित ख़बरें

भारत के साथ ट्रेड डील पर ट्रंप ने क्या रखी शर्त, देखें US Top-10 
Shafqat Ali Khan
'अमेरिका या किसी भी देश की मध्यस्थता का करेंगे स्वागत', PAK ने फिर अलापा कश्मीर का राग 
Warning: Crisis over the dollar, recession in America! CM fund scandal in MP!
डॉलर पर संकट! अमेरिका में आएगी महंगाई की सुनामी? देखें खबरदार 
मोदी के साथ पुतिन
PM Modi और Putin की फ़ोन कॉल पर क्या बात हुई? 
Turmp Tariff Impact
'टैरिफ एक झटका... लेकिन भारत का रुख साफ', US Tariff के साइड इफेक्ट पर बोले एक्सपर्ट 

अलास्का चार साल बाद पहली बार किसी अमेरिकी और रूसी राष्ट्रपति की मेजबानी करेगा. यह शिखर सम्मेलन शायद यूरोप के दूसरे विश्व युद्ध के बाद से चले आ रहे सबसे लंबे संघर्ष - रूस-यूक्रेन युद्ध के अंत की शुरुआत साबित हो सकता है. लेकिन, इस बैठक की तारीख और स्थान दोनों ही बेहद अहम हैं और आने वाले समय के संकेत भी देते हैं.

Advertisement

स्थान का महत्व: अलास्का की कहानी

जैसा कि रियल एस्टेट में कहा जाता है, "लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन." अलास्का 1867 तक रूसी साम्राज्य का हिस्सा था. उस साल, क्राइमियन युद्ध से जले हुए और इस डर से कि ब्रिटेन साम्राज्य के पूर्वी छोर पर कब्जा कर सकता है (उस समय ब्रिटेन ऐसा कर सकता था), जार अलेक्ज़ेंडर द्वितीय ने इसे अमेरिका को 72 लाख डॉलर में बेच दिया - आज की मुद्रा में यह 10 अरब डॉलर से ज्यादा है. 19वीं सदी के सबसे बड़े रियल एस्टेट सौदों में से एक यह इलाका सोने समेत प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है और अमेरिका के कुल आकार का लगभग पांचवां हिस्सा है.

तारीख का महत्व: 15 अगस्त का इतिहास

15 अगस्त, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ है, जब सम्राट हिरोहितो ने जापान के आत्मसमर्पण की घोषणा की थी. जापानी साम्राज्य, हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिकी परमाणु हमलों और 8 अगस्त को स्टालिन द्वारा जापानी कब्जे वाले मंचूरिया पर हमले से घिर गया था, जिसमें 7 लाख से अधिक जापानी सैनिक पकड़े गए थे. (दो साल बाद, दक्षिण-पूर्व एशिया के सुप्रीम एलाइड कमांडर लॉर्ड लुई माउंटबैटन ने इस तारीख को ब्रिटेन के भारत से औपचारिक प्रस्थान के लिए सुझाया था.)

दोनों की अपनी-अपनी शर्तें

Advertisement

पुतिन और ट्रंप दोनों ही लड़ाई खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अपने-अपने शर्तों पर. ट्रंप बड़ी हेडलाइन चाहते हैं - रूस-यूक्रेन युद्ध का अंत, जिसमें करीब 5 लाख सैनिकों की मौत मानी जा रही है, उन्हें ‘पीस प्रेसिडेंट’ के तौर पर नोबेल शांति पुरस्कार दिला सकता है. हाल के महीनों में वह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति करवाई - जिसे नई दिल्ली ने खारिज किया. उन्होंने 22 जून को ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़े बमबारी कर इजरायल-ईरान संघर्ष समाप्त करने का दावा भी किया.

यह भी पढ़ें: ट्रंप टैरिफ के साइड इफेक्ट... स्विट्जरलैंड-थाईलैंड पीछे हट सकते हैं अमेरिकी लड़ाकू विमान खरीद की डील से

ट्रंप की हालिया 'पीस डील'

8 अगस्त को ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शांति करवाई, जिसके तहत एक "ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी" (TRIPP) बनेगा, लेकिन रूस, यूक्रेन से 2014 के बाद कब्जा किए गए सभी इलाकों से हटने की अमेरिकी योजना को बिगाड़ सकता है. माना जाता है कि पुतिन ने ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ़ से कहा कि वह युद्ध रोक देंगे, अगर उन्हें पूर्वी यूक्रेन मिल जाए. वह यूक्रेनी सेना को रूसी बहुल डोनबास से हटाने, एक निरस्त्रीकृत यूक्रेन और गारंटी चाहते हैं कि कीव नाटो में शामिल नहीं होगा.

Advertisement

ट्रंप का नजरिया और संभावित नतीजे

वॉशिंगटन की चर्चाओं के अनुसार, ट्रंप रूस-यूक्रेन युद्ध को एक और क्षेत्रीय युद्ध के रूप में देखते हैं. अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में, ट्रंप चाहते थे कि अमेरिका, यूक्रेन में दुर्लभ खनिज और संसाधनों की खोज करे - इसके बदले में शांति समझौता हो. अगर ट्रंप रूस के कब्जे वाले इलाकों को वैश्विक मान्यता दिलाने की कोशिश करते हैं, तो यह हाल के वर्षों में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के सबसे बड़े पुनर्गठन में से एक होगा - वैसा ही जैसा 1867 में अलास्का खरीद के समय हुआ था.

अलास्का खरीद और आलोचना का इतिहास

ट्रंप के पूर्ववर्ती एंड्रयू जॉनसन को अलास्का खरीद के लिए कांग्रेस में आलोचना झेलनी पड़ी थी. जॉनसन, अब्राहम लिंकन की हत्या के बाद राष्ट्रपति बने थे. गृह युद्ध के बाद अमेरिका की अलास्का खरीद को ‘स्यूअर्ड्स फॉली’ कहा गया - उस समय के विदेश मंत्री के नाम पर जिन्होंने सौदे पर हस्ताक्षर किए थे - और जॉनसन के ‘पोलर बियर गार्डन’ के रूप में मजाक उड़ाया गया. आलोचना तब खत्म हुई जब कुछ साल बाद अलास्का में विशाल सोने के भंडार मिले. जॉनसन का रियल एस्टेट दांव एक सुनहरा सौदा साबित हुआ - और यही तरह की कहानी ट्रंप, जो रियल एस्टेट टायकून से राष्ट्रपति बने, 2025 में देखना चाहेंगे.

Advertisement

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement