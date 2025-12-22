लेडी क्रिमिनल, अज्ञात गनमैन और शूटआउट... बांग्लादेश में युवा नेता सिकदर को गोली मारने वाले कौन?

उस्मान हादी की मौत से उबर रहे बांग्लादेश में 'अज्ञात हमलावरों' ने एक बार फिर से एक एनसीपी नेता को गोली मार दी. जिस शख्स को गोलीमारी गई है उसका नाम मोहम्मद मोतालेब सिकदर है. सिकदर बांग्लादेश में नई-नई बनी पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी का नेता है. 'अज्ञात बंदूकधारियों' ने सिकदर को बांग्लादेश के खुलना में गोली मारी है.

मोतालेब सिकदर को गोली तब मारी गई जब राजधानी ढाका में मुख्य प्रशासक मोहम्मद यूनुस लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग ले रहे थे. बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई है. देश के कई इलाकों में दंगाई हिंसा कर रहे हैं और आगजनी कर रहे हैं. इसी सिलसिले में उपद्रवियों ने दो अखबारों के ऑफिस में आग लगा दी थी.

वहीं बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने एक अल्पसंख्यक दीपू दास की जलाकर हत्या कर दी थी. मुल्क के कई जगहों ने आगजनी की खबरें आई हैं. इन सब चर्चा करने के लिए मोहम्मद यूनुस ढाका में देश के टॉप अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे.

यूनुस लॉ एंड ऑर्डर पर मीटिंग कर रहे थे, तभी हमलावरों ने मार दी गोली

चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस ने कहा है कि आने वाले राष्ट्रीय चुनाव से पहले किसी भी कीमत पर कानून-व्यवस्था बनाए रखनी होगी.

उन्होंने रविवार को स्टेट गेस्ट हाउस जमुना में देश की कुल कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा बैठक में ये टिप्पणियां कीं. मीडिया को इसकी जानकारी सोमवार को दी गई.

मुहम्मद यूनुस की इस चेतावनी के बीच 'अज्ञात हमलावरों' ने बांग्लादेश के खुलना में एनसीपी नेता मोहम्मद मोतालेब सिकदर को सिर में गोली मार दी.

KMCH में भर्ती हैं मोतालेब सिकदर

उन्हें जख्मी देखकर स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाया और इलाज के लिए खुलना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल (KMCH) ले गए.

मोतालेब सिकदर NCP के खुलना डिविजनल चीफ और पार्टी के लेबर विंग, श्रमिक शक्ति के सेंट्रल ऑर्गनाइज़र थे.

यह घटना सोमवार दोपहर करीब 12:00 बजे हुई. सोनाडांगा पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज रफीकुल इस्लाम ने गोलीबारी की पुष्टि की और बताया कि सिकदर का फिलहाल गोली लगने से लगी चोटों का इलाज चल रहा है.

NCP नेता मोतालेब सिकदर.

इस बीच पार्टी की जॉइंट मेंबर सेक्रेटरी डॉ. महमूदा मितु ने गोली से घायल सिकदर की एक तस्वीर शेयर करते हुए फेसबुक पर लिखा, "NCP खुलना डिविजनल चीफ और NCP के लेबर विंग श्रमिक शक्ति के सेंट्रल ऑर्गनाइज़र मोतालेब सिकदर को कुछ देर पहले गोली मार दी गई. उन्हें गंभीर हालत में खुलना मेडिकल ले जाया गया है."

खुलना पुलिस और स्थानीय सूत्रों ने बताया सिकदर को पहले एक स्थानीय शख्स ने बचाया इसके बाद उसे KMCH ले जाया गया. डॉक्टरों ने सिकदर की खोपड़ी की सीटी स्कैनिंग की है. सिकदर सोनदंगा पुलिस स्टेशन में एक स्कूल के आस-पास रहता है.

विदेशी शराब की बोलतें, फीमेल क्रिमिनल और साजिश

बांग्लादेश की न्यूज वेबसाइट jagonews24 के अनुसार सिकदर अक्सर खुलना गाजी मेडिकल इलाके में अल-अक्सा मस्जिद लेन पर किराए के एक घर में जाता था. यह घर एक कपल ने किराए पर लिया था और यहीं गोलीबारी हुई है. सिकदर का लिंक इस घर में रहने वाली एक महिला से जुड़ा है, हालांकि महिला की पहचान अभी पता नहीं चली है. घटना के बाद पुलिस ने घर की तलाशी ली और ड्रग्स इस्तेमाल करने का सामान और विदेशी शराब की बोतलें बरामद की है. अधिकारी महिला की पहचान करने और मामले की मुख्य वजहों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं.

आपसी टकराव का नतीजा हो सकता है शूटआउट

खुलना के डिप्टी पुलिस कमिश्नर ने मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने कहा कि ये घटना आपसी टकराव का नतीजा हो सकती है.

उन्होंने बताया कि क्राइम सीन के आस-पास के इलाके में ड्रग्स और महिलाओं से जुड़ी आपराधिक घटनाओं का इतिहास रहा है.

खुलना में नेशनल सिटिजन पार्टी के चीफ कोऑर्डिनेटर मुफ्ती फैजुल्लाह ने बताया कि उन्होंने सिकदर से बात की. सिकदर ने बताया कि सुबह करीब 10:30 बजे वह सर्जिकल इलाके के पास एक दुकान पर चाय पी रहे थे. उनके साथ वाले लोग जब चले गए, तो हेलमेट पहने कुछ आदमी उन्हें एक गली में ले गए, उन्हें पीटा, गोली मारी और फिर भाग गए.

फैजुल्लाह का आरोप है कि इस हमले के पीछे अवामी लीग का हाथ हो सकता है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.



