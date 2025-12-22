scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हादी पर गोली चलाने वाले का जमात लिंक! BNP नेता का आरोप, कहा- ज्यादा बोलूंगी तो...

बांग्लादेश में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या को लेकर नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. बीएनपी की वरिष्ठ नेता निलोफर चौधरी मोनी ने आरोप लगाया है कि हत्या के मुख्य आरोपी को जमात-ए-इस्लामी के वरिष्ठ नेता और वकील शिशिर मनीर ने वारदात से कुछ महीने पहले जमानत दिलवाई थी.

Advertisement
X
मोनी ने कहा कि आरोपी के राजनीतिक और कानूनी इतिहास की जांच होनी चाहिए. (Photo: ITG)
मोनी ने कहा कि आरोपी के राजनीतिक और कानूनी इतिहास की जांच होनी चाहिए. (Photo: ITG)

बांग्लादेश में कट्टरपंथी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या को लेकर एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की वरिष्ठ नेता निलोफर चौधरी मोनी ने आरोप लगाया है कि हत्या के मुख्य आरोपी को वारदात से कुछ महीने पहले जमात-ए-इस्लामी के एक प्रमुख नेता और वकील ने दो बार जमानत दिलवाई थी.

बीएनपी की वरिष्ठ नेता निलोफर चौधरी मोनी ने दावा किया कि जमात-ए-इस्लामी के सीनियर नेता और जाने-माने वकील शिशिर मनीर ने उस व्यक्ति को दो बार जमानत दिलाई, जिस पर हादी को गोली मारने का आरोप है. मोनी के मुताबिक इनमें से एक जमानत आदेश हत्या से कुछ ही महीने पहले मिला था.

'हादी पर गोली चलाने वाले का इतिहास देखना होगा'

सम्बंधित ख़बरें

Dhanmondi 32
'बंगबंधु' के घर को दंगाइयों ने खंडहर बना दिया, देखें बांग्लादेश से विनाश का ये Video
Bangladesh: NCP नेता मोतालेब सिकदर को किसने मारी गोली?
Dhanka Hindu Protest
अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ ढाका में हिंदू संगठनों का बड़ा प्रदर्शन, यूनुस सरकार से मांगी सुरक्षा
Bangladesh student leader murder sparks political tensions
हादी हत्या केस में बांग्लादेश पुलिस ने किया ये बड़ा दावा
Another youth leader shot in Bangladesh, condition critical
हादी के बाद बांग्लादेश में एक और युवा नेता को मारी गोली, हालत गंभीर

मोनी ने ये आरोप एकुशे टेलीविजन पर एक टीवी पैनल चर्चा के दौरान लगाए. उन्होंने कहा कि आरोपी के कानूनी और राजनीतिक बैकग्राउंड की अंतरिम सरकार को गंभीरता से जांच करनी चाहिए. मोनी ने कहा, 'जो व्यक्ति हादी पर गोली चलाने वाला है, उसके पीछे का इतिहास देखना होगा. उसे दो बार जमानत किसने दिलाई. शिशिर मनीर ने. मैं यह बात पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूं.'

'दोनों बार जमात के वकीलों ने जमानत करवाई'

Advertisement

उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि गंभीर आरोपों के बावजूद आरोपी बार-बार कैसे बाहर आ जाता है. आरोपी के पास से बड़ी मात्रा में नकदी मिलने की खबरों का जिक्र करते हुए मोनी ने कहा, '17 लाख टका के साथ कौन पकड़ा गया था. यह एक महीने के भीतर दो बार कैसे हुआ. हम गिरफ्तारी तो देखते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि वे बाहर कैसे आ जाते हैं. दोनों बार जमात के वकीलों ने जमानत करवाई.'

'ज्यादा बोलूंगी तो घर भी नहीं लौट पाऊंगी'

बीएनपी नेता ने यह भी आरोप लगाया कि संदिग्ध शूटर के अलग-अलग राजनीतिक संगठनों से संबंध रहे हैं. उन्होंने कहा कि अलग-अलग समय पर यह व्यक्ति बांग्लादेश छात्र लीग और जमात की छात्र शाखा इस्लामी छात्र शिबिर से जुड़ा रहा है.' मोनी ने यह संकेत भी दिया कि उनके बयान से उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है. उन्होंने कहा, 'अगर मैं ज्यादा बोलूंगी तो शायद सुरक्षित घर भी न लौट पाऊं.'

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement