Bangladesh Elections: वोटिंग खत्म होते ही काउंटिंग शुरू, बांग्लादेश में अगले 24 घंटे में क्या-क्या होगा?

Bangladesh Elections Updates: आम चुनाव के लिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने दुनिया भर के कई देशों और संगठनों को न्योता भेजा है. लगभग 350 विदेशी पर्यवेक्षक चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखेंगे.

बांग्लादेश आम चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर (Photo: AP)
बांग्लादेश में 13वें आम चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम चुका है. गुरुवार (12 फरवरी) सुबह 7:30 बजे कुल 300 सीटों में से 299 सीटों पर मतदान शुरू होगा. आम चुनाव के लिए वोटिंग के साथ बांग्लादेश की जनता संविधान में संशोधन के लिए जुलाई आंदोलन के दौरान तैयार किए गए नैशनल चार्टर पर भी वोट डालेगी.

बांग्लादेश चुनाव आयोग के मुताबिक, जिन बूथों पर मतदान पूरा हो जाएगा, वहां तुरंत मतगणना शुरू हो जाएगी. इसके लिए समय सीमा शाम 4.30 बजे तय की गई है. चुनाव बैलट पेपर के ज़रिए होगा. हर पोलिंग बूथ पर आम चुनावों के साथ साथ रेफरेंडम की प्रक्रिया के लिए मतदान अलग-अलग होगा.

10 लाख सुरक्षाकर्मियों की तैनाती
चुनाव आयोग ने बताया कि ज्यादादातर सीटों पर आधी रात या उससे कुछ बाद नतीजे आने की उम्मीद है. शुक्रवार (13 फरवरी) सुबह तक सभी 299 सीटों के नतीजे आ जाएंगे. बांग्लादेश में हिंसा और तनाव की स्थिति को देखते हुए 10 लाख सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है.

बांग्लादेश की करीब 12.5 करोड़ की आबादी को इस चुनाव का इंतजार पिछले 18 महीनों से था. सियासी मैदान में 2000 से ज़्यादा उम्मीदवार हैं, जिनमें 78 महिलाएं हैं. 60 रजिस्टर्ड राजनीतिक दल अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. मुख्य मुकाबला जमात-ए-इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के बीच है. हालांकि बांग्लादेश में यह पहला चुनाव है, जब लंबे समय तक शासन कर चुकी अवामी लीग इस चुनाव में हिस्सा लेने पर प्रतिबंधित हैं. 

42,659 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग
चुनाव आयोग ने 42,659 पोलिंग स्टेशन बनाए हैं, जहां 45 हजार ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं. ये मतदान से लेकर मतगणना पर नजर रखेंगे. वोटिंग से पहले देश भर में दुपहिया वाहनों पर रोक लग गई है.

इस चुनाव में बतौर ऑब्जर्वर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने दुनिया भर के कई देशों और संगठनों को न्योता भेजा है. चुनाव में लगभग 350 विदेशी पर्यवेक्षक चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखेंगे. 

चुनाव आयोग के मुताबिक, 90% पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं. पूरे देश में 70 रिटर्निंग ऑफ़िसर और एक हजार असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर तैनात रहेंगे. मतदान से लेकर मतगणना की प्रक्रिया सुचारू रुप से चल सके, इसके लिए पांच लाख चुनाव कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया गया है.

---- समाप्त ----
