बांग्लादेश में जीत के बाद पीएम मोदी और भारत को लेकर पहली बार क्या बोली BNP

बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने 210 से अधिक सीटें जीत ली हैं. इस चुनाव में बीएनपी ने जमात-ए-इस्लामी और छात्रों की पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी (NCP) को हराकर शानदार जीत हासिल की है और अब पार्टी प्रमुख तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं. तारिक रहमान की इस जीत पर भारत ने उन्हें बधाई दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट कर कहा कि तारिक रहमान की जीत उनके प्रति बांग्लादेश की जनता के भरोसे को दिखाती है.

और पढ़ें

पीएम मोदी के इस बधाई संदेश पर अब बीएनपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है. बीएनपी की राष्ट्रीय स्थायी समिति के मेंबर और पार्टी के वरिष्ठ नेता नजरुल इस्लाम खान ने कहा है कि पीएम मोदी ने जनता के जनादेश को स्वीकार किया है जिसे लेकर बीएनपी उनका धन्यवाद करती है.

मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'मैं उम्मीद करता हूं कि तारिक रहमान के नेतृत्व में दोनों पड़ोसी देशों और उनके लोगों के बीच के रिश्ते अब और मजबूत होंगे. हमारे नेता तारिक रहमान को बधाई देने के लिए मैं पीएम मोदी का धन्यवाद करता हूं. यह अच्छी बात है कि लोकतांत्रिक देश जनादेश का सम्मान करें. पीएम मोदी ने यह किया है और हम उन्हें धन्यवाद देते हैं.'

पीएम मोदी ने तारिक रहमान को बधाई देते हुए क्या कहा?

Advertisement

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तारिक रहमान को बधाई देते हुए लिखा, 'मैं तारिक रहमान को बीएनपी का नेतृत्व करते हुए बांग्लादेश के संसदीय चुनावों में जीत हासिल करने पर हार्दिक बधाई देता हूं. यह जीत आपके नेतृत्व में बांग्लादेश की जनता के विश्वास को दिखाती है.'

उन्होंने आगे लिखा, 'भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के समर्थन में हमेशा खड़ा रहेगा. मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने और साझा विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हम साथ मिलकर काम करेंगे.'

पार्टी की जीत पर क्या बोले नजरुल इस्लाम?

पार्टी की जीत पर मीडिया से बात करते हुए इस्लाम ने खुशी तो जताई साथ ही कहा कि बीएनपी भविष्य में तेरहवें संसदीय चुनाव से भी बेहतर नतीजे हासिल करेगी.

पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने 292 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और उम्मीद थी कि वो सभी जीतेंगे.

उन्होंने कहा, 'जब भी कोई चुनाव लड़ता है तो जीत की उम्मीद के साथ ही मैदान में उतरता है. यहां तक कि जिसे कुछ सौ वोट ही मिलते हैं, वो भी जीत के इरादे से चुनाव लड़ता है.'

जब उनसे पूछा गया कि क्या बीएनपी नतीजों से संतुष्ट है, तो नजरुल इस्लाम खान ने कहा कि किसी भी स्थिति में पूरी तरह संतुष्ट होना मुश्किल होता है. उन्होंने कहा, 'कौन 100 प्रतिशत संतुष्ट होता है? पूरी तरह संतुष्ट होना बहुत कठिन है. हालांकि हम काफी हद तक संतुष्ट हैं.'

Advertisement

उन्होंने कहा कि कई पिछले चुनावों की तुलना में इस बार हिंसा, नुकसान और तबाही काफी कम हुई.

उन्होंने कहा, 'अल्लाह की रहमत से कई पिछले चुनावों की तुलना में इस बार हताहतों की संख्या बहुत कम रही, नुकसान भी कम हुआ और सरकारी संसाधनों की तबाही भी बड़े पैमाने पर नहीं हुई. यह एक बड़ी बात है.'

---- समाप्त ----