'बांग्लादेश में चुनाव से पहले चरमपंथी हमले की आशंका', अमेरिका ने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी

फरवरी 2026 में बांग्लादेश में संसदीय चुनाव और राष्ट्रीय जनमत संग्रह होने वाले हैं. चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच हिंसक झड़पों और चरमपंथी खतरों को लेकर अमेरिका ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है. अमेरिका ने अपने नागरिकों को प्रदर्शनों से दूर रहने के लिए कहा है.

अमेरिका ने बांग्लादेश में अपने नागरिकों को अलर्ट किया. (Photo/AP)
बांग्लादेश में इसी साल फरवरी में आम चुनाव होने हैं और इससे पहले देश की सियासत में हंगामा मचा है. ऐसे में अमेरिका ने अपने नागरिकों को अलर्ट किया है.

हाल ही में राजनीतिक दलों के बीच हिंसक झड़पों, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और युवाओं पर गोलीबारी की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं. बांग्लादेश स्थित अमेरिकी दूतावास ने मतदान से पहले अपने नागरिकों को चरमपंथी खतरों को लेकर चेतावनी दी है.

अमेरिका ने बांग्लादेश में रह रहे अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है. एक बयान में अमेरिका ने अपने नागरिकों को प्रदर्शनों में शामिल ना होने और प्रदर्शन वाले क्षेत्रों से दूर रहने के लिए कहा है.

अमेरिका ने नागरिकों को दी चेतावनी

अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि बांग्लादेश में 12 फरवरी, 2026 को संसदीय चुनाव और राष्ट्रीय जनमत संग्रह एक साथ होंगे. चुनाव अवधि के दौरान राजनीतिक हिंसा या चरमपंथी हमले हो सकते हैं, जिनमें रैलियों, मतदान केंद्रों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा सकता है.

12 फरवरी को आमने-सामने होंगे ये दल 

बांग्लादेश में 12 फरवरी को 300 संसदीय सीटों पर चुनाव होंगे. इस चुनाव में नेशनलिस्ट पार्टी, जमात-ए-इस्लामी और नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) के बीच चुनावी मुकाबला होगा.

