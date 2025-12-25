scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'बांग्लादेश सभी धर्मों का...', बोले दो दशक बाद स्वदेश लौटे तारिक रहमान, ढाका में उमड़ा समर्थकों का जनसैलाब

बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान, लगभग दो दशक के निर्वासन के बाद देश लौटे और ढाका में विशाल रैली को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि मेरे पास एक योजना है. साथ ही लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और सभी धर्मों तथा समुदायों के लिए सहिष्णुता का संदेश दिया.

Advertisement
X
दो दशक बाद देश लौटे तारिक रहमान ने ढाका में समर्थकों को संबोधित किया (Photo: AP)
दो दशक बाद देश लौटे तारिक रहमान ने ढाका में समर्थकों को संबोधित किया (Photo: AP)

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान, जो पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं, गुरुवार को करीब दो दशकों के निर्वासन के बाद देश लौटे और राजधानी ढाका में एक विशाल रैली को संबोधित किया. हजारों समर्थकों से घिरे इस आयोजन में रहमान ने बांग्लादेश के लिए अपना विजन पेश किया और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के प्रसिद्ध शब्दों “आई हैव ए ड्रीम” को याद करते हुए कहा, "मेरे पास एक योजना है".

ढाका के 300 फीट इलाके में अपने भाषण की शुरुआत "प्रिय बांग्लादेश" कहकर की, रहमान ने पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और जनता का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि अगर जनता उनका समर्थन करेगी, तो उनकी योजना सफलता पा सकती है और सभी वर्गों के लोगों को राष्ट्र के पुनर्निर्माण में भाग लेने का आग्रह किया.

रहमान ने बांग्लादेश के 1971 के मुक्ति संग्राम, उसके बाद के आंदोलन और साल 2024 में व्यापक विरोध प्रदर्शनों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि 1971 और 2024 में शहीद हुए लोगों का सम्मान तभी संभव है जब देश उनकी कल्पना के अनुसार विकसित हो. उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता अब अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली चाहती है.

सम्बंधित ख़बरें

Tarique Rahman cat
तारिक रहमान की साइबेरियाई फैमिली मेंबर कौन है... जिसका नाम है 'जेबू'
Mir Arshadul Haque
तारिक रहमान के बांग्लादेश आते ही छात्रों की पार्टी में फूट, NCP के टॉप लीडर का इस्तीफा
तारिक रहमान की घर वापसी भारत के लिए गुड न्यूज क्यों (Photo: Reuters)
बांग्लादेश के Dark Prince तारिक रहमान की घर वापसी... भारत के लिए गुड न्यूज क्यों?
protest against atrocities on hindus in bangladesh in lucknow
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ VHP का लखनऊ में प्रदर्शन, देखें
Janhvi Kapoor Reaction Bangladesh
'आपको गुस्सा नहीं...', बांग्लादेश में हिंदू युवक की लिचिंग पर बोलीं जाह्नवी कपूर

उन्होंने देश की बहुलता और विविधता के प्रति सहिष्णुता और समावेशन की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा, “यह भूमि मुसलमानों, हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों की है. हमें एक ऐसा सुरक्षित बांग्लादेश बनाना है जहां हर महिला, पुरुष और बच्चा सुरक्षित घर छोड़कर सुरक्षित लौट सके.”

Advertisement

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश लौटे तारिक रहमान की साइबेरियाई फैमिली मेंबर कौन है... जिसका नाम है 'जेबू'

स्थिरता और शांति पर जोर देते हुए, रहमान ने कहा कि बीएनपी देश में शांति, अनुशासन और लोकतांत्रिक मूल्य बहाल करने के लिए काम करेगी. उन्होंने आर्थिक विकास के साथ-साथ राजनीतिक सुधार की भी आवश्यकता जताई. रहमान ने ओसमान हादी को श्रद्धांजलि दी, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और लोकतांत्रिक बांग्लादेश के सपने देखते थे.

अपने भाषण के अंत में उन्होंने सभी नागरिकों से सहयोग की अपील की और मातृ स्वास्थ्य के लिए अपनी मां खालिदा जिया के लिए प्रार्थना मांगी. रहमान का देश में स्वागत बड़े उत्साह के साथ हुआ, लेकिन साथ ही देश में राजनीतिक स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. आगामी फरवरी 2026 के चुनावों से पहले रहमान के लिए जनता का विश्वास जीतना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement