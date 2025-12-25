scorecardresearch
 
बांग्लादेश लौटे तारिक रहमान की साइबेरियाई फैमिली मेंबर कौन है... जिसका नाम है 'जेबू'

बांग्लादेश से 17 साल तक बाहर रहने के बाद बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान अपने वतन पहुंच चुके हैं. एक तरफ बांग्लादेश और तारिक रहमान इन दिनों सुर्खियों में हैं, तभी रहमान के परिवार के एक और सदस्य की काफी चर्चा शुरू हो गई है. जानते हैं कौन है ये फैमिली मेंबर.

तारिक रहमान के साथ 17 साल बाद उनकी एक साईबेरियाई फैमिली मेंबर भी लौटी है (Photo - Facebook/@Jebu The-Cat)
तारिक रहमान के परिवार में साइबेरियाई फैमिली मेंबर भी है, जिसका नाम 'जेबू' है. यह उनकी पालतू बिल्ली.  'जेबू' 17 साल से अधिक समय बाद उनके साथ लंदन से ढाका पहुंची और तुरंत ही सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. 

तारिक रहमान के परिवार की पालतू बिल्ली 'जेबू' गुरुवार को तारिक रहमान, उनकी पत्नी जुबैदा रहमान और उनकी बेटी जैमा रहमान के साथ लंदन से ढाका पहुंची. बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी के वेरीफाइड फेसबुक पेज ने दोपहर 12 बजे के बाद जेबू की वापसी की घोषणा की और एक तस्वीर साझा करते हुए कैप्शन में लिखा - जेबू देश लौट आए हैं.

सोशल मीडिया पर हो रही काफी चर्चा
इस पोस्ट से कुछ ही समय पहले, तारिक रहमान और उनके परिवार को लेकर बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस का विमान हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा. तारिक रहमान 17 साल से अधिक के निर्वासन के बाद बांग्लादेश लौट आए हैं. 

Jebu the cat
तारिक रहमान के परिवार के साथ उनकी बिल्ली भी साथ आई.                                         (Photo - Facebook/@Jebu The-Cat )

तारिक रहमान की बेटी ज़मा रहमान द्वारा गोद ली गई साइबेरियाई बिल्ली जेबू ने हाल के महीनों में सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोरी हैं.इस बिल्ली ने सबसे पहले तब लोगों का ध्यान खींचा जब तारिक रहमान के मोबाइल फोन को टकटकी लगाकर देखती हुई जेबू की एक तस्वीर वायरल हुई.

बिल्ली का फेसबुक पेज लॉन्च किया
इसके बाद कई और तस्वीरें और वीडियो सामने आए, जिससे यह पालतू जानवर ऑनलाइन, खासकर युवा बांग्लादेशियों और बिल्ली प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हो गया. इससे पहले भी तारिक रहमान ने जेबू के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की थीं, जिससे बिल्ली की लोकप्रियता और भी बढ़ गई.

 बीबीसी बांग्ला से बात करते हुए तारिक रहमान ने कहा कि यह बिल्ली मेरी बेटी की है. अब, जाहिर है, यह सबकी हो गई है. हम सभी इसे बहुत प्यार करते हैं. तारिक रहमान के ढाका लौटने से कुछ घंटे पहले, जेबू ने अपना फेसबुक पेज लॉन्च करके औपचारिक रूप से सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरीं.

Jebu the cat
तारिक रहमान के परिवार के साथ 17 साल बाद जेबू भी वापस लौटी.                          (Photo - Facebook/@Jebu The-Cat)

इस पेज को हल्के-फुल्के और व्यंग्यात्मक अंदाज़ में पेश किया गया है और इसकी आधिकारिक पुष्टि बीएनपी अध्यक्ष की विदेश मामलों की समिति की विशेष सहायक और पार्टी की कंटेंट जनरेशन टीम की प्रमुख साइमम परवेज़ ने की.

25 दिसंबर को बांग्लादेश पहुंचे पहुंचे तारिक 
बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस की फ्लाइट बीजी 202, जो लंदन से सिलहट होते हुए आई थी, सुबह लगभग 11:39 बजे ढाका में उतरी. बीएनपी ने उनकी वापसी के मौके पर एक जनसभा का आयोजन किया था, जहां बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता जाम थे.  हवाई अड्डे से, तारिक रहमान को सीधे स्वागत स्थल पर जाना था.

सार्वजनिक स्वागत समारोह के बाद, तारिक रहमान अपनी मां, बीएनपी अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया से मिलने गए. उनका एवरकेयर अस्पताल में इलाज चल रहा है. 

---- समाप्त ----
