scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या, भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला

बांग्लादेश में बवाल बदस्तूर जारी है. देश में एक और हिंदू शख्स की हत्या करने का मामला सामने आया है. भीड़ ने पीट-पीटकर एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी. पुलिस का कहना है कि यह हमला उगाही से जुड़ा हुआ है.

Advertisement
X
बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या (Photo: Reuters)
बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या (Photo: Reuters)

बांग्लादेश में बवाल बदस्तूर जारी है. देश में एक और हिंदू शख्स की हत्या करने का मामला सामने आया है. भीड़ ने पीट-पीटकर एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी. पुलिस का कहना है कि यह हमला उगाही से जुड़ा हुआ है.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले में बुधवार देर रात ग्रामीणों के एक समूह ने रंगदारी के आरोप में एक हिंदू व्यक्ति को पीट-पीटकर मार डाला. बुधवार रात करीब 11 बजे भीड़ ने हमला किया. पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी है.

यह घटना कुछ दिन पहले दीपू चंद्र नाम के हिंदू शख्स की मॉब लिंचिंग के कुछ दिन बाद हुई है. मयमनसिंह के भालुका इलाके में 27 साल के हिदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी और उसके बाद उसके शव को जला दिया था.


डेली स्टार के मुताबिक, पांग्शा सर्कल के सहायक पुलिस अधीक्षक देब्रता सरकार ने बताया कि स्थानीय लोगों द्वारा एक व्यक्ति पर हमला किए जाने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पीड़ित की पहचान अमृत मंडल के रूप में हुई है, जिसे सम्राट के नाम से भी जाना जाता था. पुलिस को वह बेहद गंभरी स्थिति में मिला और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement