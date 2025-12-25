बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या, भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला

बांग्लादेश में बवाल बदस्तूर जारी है. देश में एक और हिंदू शख्स की हत्या करने का मामला सामने आया है. भीड़ ने पीट-पीटकर एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी. पुलिस का कहना है कि यह हमला उगाही से जुड़ा हुआ है.

और पढ़ें

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले में बुधवार देर रात ग्रामीणों के एक समूह ने रंगदारी के आरोप में एक हिंदू व्यक्ति को पीट-पीटकर मार डाला. बुधवार रात करीब 11 बजे भीड़ ने हमला किया. पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी है.

यह घटना कुछ दिन पहले दीपू चंद्र नाम के हिंदू शख्स की मॉब लिंचिंग के कुछ दिन बाद हुई है. मयमनसिंह के भालुका इलाके में 27 साल के हिदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी और उसके बाद उसके शव को जला दिया था.



डेली स्टार के मुताबिक, पांग्शा सर्कल के सहायक पुलिस अधीक्षक देब्रता सरकार ने बताया कि स्थानीय लोगों द्वारा एक व्यक्ति पर हमला किए जाने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पीड़ित की पहचान अमृत मंडल के रूप में हुई है, जिसे सम्राट के नाम से भी जाना जाता था. पुलिस को वह बेहद गंभरी स्थिति में मिला और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया.

---- समाप्त ----