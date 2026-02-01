BLA लड़ाकों को खाना खिला रहे बलूच लोग, वायरल वीडियो ने खोली PAK सरकार के दावों की पोल

पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में प्रतिबंधित संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) द्वारा 12 शहरों में किए गए समन्वित हमलों के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों और वीडियो ने पाकिस्तानी सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के दावों को चुनौती दे दी है. इन विजुअल्स में कथित तौर पर स्थानीय बलूच नागरिकों को BLA लड़ाकों के साथ बैठकर खाना खाते और उन्हें भोजन पहुंचाते हुए देखा जा सकता है.

सबसे ज्यादा चर्चा में एक वीडियो है, जिसमें नुश्की इलाके में हथियारबंद BLA लड़ाके स्थानीय लोगों के साथ शांतिपूर्वक बातचीत करते और भोजन साझा करते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो सरकारी दावों से बिल्कुल उलट है, जिनमें कहा जाता रहा है कि बलूच विद्रोहियों को आम जनता का कोई समर्थन नहीं है. एक अन्य वायरल तस्वीर में स्थानीय लोग हथियारबंद विद्रोहियों के पास बिना किसी डर के खड़े दिखाई देते हैं, जिस पर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं.

बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद के अनुसार, नुश्की, क्वेटा, ग्वादर, मकरान, हब, चमन और नसीराबाद समेत कई इलाकों में हमले हुए. इन हमलों के बाद सुरक्षा बलों ने बड़ा काउंटर ऑपरेशन शुरू किया. पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि अधिकांश हमलों को नाकाम कर दिया गया है और स्थिति अब नियंत्रण में है.

70 उग्रवादी और 10 सुरक्षाकर्मी के मारे जाने का दावा

BLA ने हालिया हमले को दशकों का सबसे घातक एकदिवसीय अभियान बताया है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इन हमलों में कम से कम 70 उग्रवादी और 10 सुरक्षाकर्मी मारे गए. हमले शुक्रवार देर रात शुरू हुए और शनिवार तक जारी रहे, जिनमें सुरक्षा बलों, पुलिस ठिकानों और कुछ नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया गया.

BLA पाकिस्तान में प्रतिबंधित संगठन

बलूचिस्तान में पिछले कई दशकों से अलगाववादी आंदोलन चल रहा है. BLA पाकिस्तान में प्रतिबंधित संगठन है और अमेरिका भी इसे आतंकी संगठन घोषित कर चुका है. इसके बावजूद संगठन दावा करता रहा है कि उसे बलूच जनता का बड़ा समर्थन हासिल है और उसका संघर्ष इस्लामाबाद के खिलाफ जनप्रतिरोध का रूप है.

