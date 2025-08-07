इधर भारत पर टैरिफ बम, उधर आसिम मुनीर को बुलावा... बार-बार अमेरिका क्यों जा रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी चीफ?

पाकिस्तानी सेना के चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक बार फिर अमेरिका जाने वाले हैं. उनका अमेरिका का यह दौरा इसी महीने होगा. दो महीने के भीतर ये उनका दूसरा अमेरिकी दौरा होगा. इससे अमेरिका और पाकिस्तान के बीच लगातार गहराते द्विपक्षीय संबंधों के संकेत मिल रहे हैं.

वह अमेरिकी सेना के जनरल और यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के कमांडर माइकल कुरिला के विदाई समारोह में हिस्सा लेने वॉशिंगटन जा रहे हैं. कुरिला ने अपने कार्यकाल में आतंकवाद से निपटने के लिए पाकिस्तान को एक बेहतरीन साझेदार बताया था.

मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना की अगुवाई करने वाले आर्मी जनरल कुरिला इस महीने के अंत में रिटायर हो रहे हैं. कुछ महीने पहले कुरिला ने अमेरिकी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर आईएसआईएस के पांच आतंकियों को पकड़ने के लिए पाकिस्तान की जमकर तारीफ की थी.

कुरिला ने उस समय कहा था कि दुनियाभर में आतंकवाद से निपटने के लिए पाकिस्तान बेहतरीन साझेदार रहा है. इस वजह से हमें पाकिस्तान और भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने की जरूरत है.

ट्रंप के साथ मुनीर का लंच बना था ग्लोबल हेडलाइन

आसिम मुनीर इस साल जून महीने में पाकिस्तान के पांच दिवसीय दौरे पर गए थे. उन्होंने इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच भी किया था. दोनों की मुलाकात लगभग दो घंटे की थी. बाद में व्हाइट हाउस की प्रवक्ता अन्ना केली ने बताया था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जनरल मुनीर को मिलने के लिए इसलिए बुलाया क्योंकि मुनीर ने ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध रोकने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार देने की सिफारिश की थी.

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है. यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस से सस्ते दाम पर लगातार कच्चा तेल खरीदने की वजह से ट्रंप ने भारत पर यह अतिरिक्त टैरिफ लगाया है. इसके साथ ही भारत पर अब अमेरिका कुल 50 फीसदी टैरिफ लगा चुका है.

वहीं, अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ एक तेल समझौता (Oil Deal) किया है. दोनों देशों के बीच हुए इस व्यापार एवं ऊर्जा समझौते के तहत पाकिस्तान के बड़े तेल रिजर्व विकसित करने में सहयोग करेगा.

