बंगाल: TMC के मुस्लिम विधायक का ऐलान- बनवाऊंगा कृष्ण मंदिर, 1 करोड़ दूंगा दान

तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम विधायक जाकिर हुसैन ने मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में सांप्रदायिक सौहार्द और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक मस्जिद और श्रीकृष्ण मंदिर बनाने की घोषणा की है, जिसके लिए वह अपनी निजी राशि से कुल एक करोड़ रुपये दान करेंगे. जाकिर हुसैन ने कहा कि धर्म के नाम पर कोई विभाजन नहीं होना चाहिए और चुनाव के बाद ही निर्माण शुरू होगा ताकि इसे राजनीतिक रंग न दिया जाए.

जाकिर हुसैन ने कहा कि मंदिर और मस्जिद का निर्माण चुनाव के बाद ही शुरू होगा ताकि इसे राजनीतिक रंग न दिया जाए. (Photo: ITG)
तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम विधायक जाकिर हुसैन ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर में सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक मस्जिद और श्रीकृष्ण मंदिर बनाने की घोषणा की है. उन्होंने यह ऐलान ऐसे समय में किया है जब टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की नींव रख चुके हैं.

निजी राशि से करेंगे 1 करोड़ रुपये का दान

बनसबती में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए जाकिर हुसैन ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर जोर देते हुए कहा कि धर्म के नाम पर कोई विभाजन नहीं होना चाहिए. उन्होंने बताया कि इस परियोजना के तहत एक मस्जिद और एक श्रीकृष्ण मंदिर का निर्माण किया जाएगा. इसके लिए वह अपनी निजी राशि से कुल एक करोड़ रुपये दान करेंगे, जिसमें मस्जिद और मंदिर के लिए पचास-पचास लाख रुपये शामिल हैं.

जाकिर हुसैन ने साफ किया कि विधानसभा चुनाव के बाद ही निर्माण कार्य शुरू होगा, ताकि इसे किसी भी तरह से राजनीतिक रंग न दिया जाए. उन्होंने कहा कि वह धार्मिक राजनीति में विश्वास नहीं रखते और यह पहल लोगों के बीच प्रेम और भाईचारे को बढ़ाने के लिए है.

टीएमसी नेताओं और स्थानीय लोगों का मिला समर्थन
 
इस योजना को तृणमूल कांग्रेस के अन्य नेताओं का भी समर्थन मिला है. पार्टी नेता गौतम घोष ने इसे अलग-अलग समुदायों के बीच भाईचारे का अनोखा उदाहरण बताया. मंदिर और मस्जिद के लिए जल्द ही ट्रस्ट बनाए जाएंगे और इसके लिए सरकार से जमीन आवंटन का अनुरोध किया जाएगा. स्थानीय लोगों ने भी इस पहल का स्वागत किया है. उनका मानना है कि इससे मुर्शिदाबाद जिले के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

---- समाप्त ----
