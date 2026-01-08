क्या है इन ग्रीन फाइलों में? ED रेड के बीच बवाल, ममता की मौजूदगी में जबरन गाड़ियों में रखवाई गईं

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हाई वोल्टेड सियासी ड्रामा शुरू हो गया है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म I-PAC से जुड़े ठिकानों पर छापे मारे, जो ममता बनर्जी की टीएमसी से जुड़े हैं. इसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी और केंद्रीय एजेंसियों पर TMC के डॉक्यूमेंट्स चुराने का आरोप लगाया. इस दौरान ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को शरारती होम मिनिस्टर बताया. डॉक्यूमेंट 'चोरी' के आरोप के बाद, दफ्तर में मौजूद कुछ फाइलों को उठाकर ममता बनर्जी के काफिले की गाड़ी में रखा गया.

अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन फाइलों के अंदर कौन जानकारी सुरक्षित है, जिसे जल्दबाजी में कार के अंदर रखवाया गया. इसका जवाब, तभी मिल सकेगा जब टीएमसी या ईडी की तरफ से इससे जुड़ा कोई स्टेटमेंट जारी किया जाएगा.

ED ने सेंट्रल कोलकाता में I-PAC के एक सीनियर अधिकारी प्रतीक जैन के घर और सॉल्ट लेक के सेक्टर V में गोदरेज वाटरसाइड बिल्डिंग में फर्म के ऑफिस में छापेमारी की. प्रतीक जैन को ममता बनर्जी की चुनाव रणनीति टीम का एक अहम सदस्य बताया जाता है.

'यह सब नॉटी होम मिनिस्टर ने करवाया...'​

ममता बनर्जी ने सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और उन पर इस कार्रवाई को करवाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "यह सब उस शरारती गृह मंत्री ने करवाया है, जो देश को सुरक्षित नहीं रख सकता. अमित शाह हमारी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट इकट्ठा करना चाहते हैं."

उन्होंने कहा, "वे मेरी पार्टी के दस्तावेज़ ले रहे हैं, वहां कोई गार्ड नहीं थे. एक तरफ SIR का मामला है, जहां नाम हटाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ, वे दस्तावेज़ इकट्ठा कर रहे हैं."

इस कदम की वैधता पर सवाल उठाते हुए, बनर्जी ने सवाल उठाया कि क्या राजनीतिक सामग्री ज़ब्त करना ED का काम है? उन्होंने कहा कि क्या उम्मीदवारों की लिस्ट, पार्टी की रणनीति और पार्टी की योजनाएं इकट्ठा करना ED और गृह मंत्री का काम है?"

'पार्टी की रणनीति चुराने आए हैं...'

जैसे ही छापे की खबर फैली, TMC नेता सॉल्ट लेक ऑफिस के बाहर इकट्ठा होने लगे. बढ़ते तनाव के बीच बिधाननगर पुलिस कमिश्नर भी मौके पर पहुंचे. ममता बनर्जी शुरू में एक जगह पर थीं, बाद में सेक्टर V ऑफिस की तरफ गईं.

रिपोर्टर्स से बात करते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ED का छापा उनकी पार्टी के अंदरूनी राजनीतिक मटेरियल तक पहुंचने के लिए था. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, "यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ED हमारे IT सेक्टर के ऑफिस में उम्मीदवारों की लिस्ट, पार्टी की रणनीति, पार्टी के प्लान और दूसरे डॉक्यूमेंट्स लेने आई."

