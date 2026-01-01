कोलकाता में ‘गो बैक’ के नारे... अमित शाह के बंगाल दौरे के दौरान कांग्रेस का विरोध, पुतला फूंका

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार के नेतृत्व में कॉलेज स्ट्रीट पर आंदोलन किया.

अमित शाह का काफिला जब यूनिवर्सिटी ऑफ़ कोलकाता के पास से गुजर रहा था और थंतानिया काली बाड़ी की ओर बढ़ रहा था, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ‘गो बैक’ के नारे लगाकर उनका विरोध किया और उनका पुतला भी फूंका.

इस प्रदर्शन का मुख्य कारण ओडिशा में बंगाली प्रवासी मजदूर ज्वेल राणा की हत्या पर अमित शाह की चुप्पी थी, जिस पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई.

शुभंकर सरकार ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री का रवैया बंगाल और बंगाली भाषा के प्रति नकारात्मक और विरोधपूर्ण है. इसके अलावा कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि अमित शाह ने महान कवि रबिंद्रनाथ टैगोर को गलत नाम से संबोधित कर बंगाल की सांस्कृतिक विरासत का अपमान किया है, जिसे पार्टी ने अत्यंत असम्मानजनक बताया.

When Union home minister @AmitShah was going through College Street-Kolkata, on his way "GO BACK" slogan was shouted and an effigy was burned by the Congress workers in front of Amit Shah's carcade under the leadership of WBPCC President, Shri @subhankar_cong against the Union… pic.twitter.com/7uZRlUuKOG — West Bengal Congress (@INCWestBengal) December 31, 2025

स्थिति को देखते हुए पुलिस ने अमित शाह के पूरे मार्ग पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे. प्रदर्शनकारियों को मुख्य मार्ग से दूर रखकर काफिले की आवाजाही में किसी प्रकार की बाधा न आने दी गई.

अमित शाह 29 दिसंबर से पश्चिम बंगाल में तीन दिन के दौरे पर हैं. उनका यह दौरा आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इस दौर में कांग्रेस का विरोध और आरोप केंद्र और राज्य सरकार के बीच की राजनीतिक बहस को और हवा दे रहे हैं.

