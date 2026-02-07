scorecardresearch
 
'बंधक बनाकर रखा, जान से मारने की दी धमकी...', यू-ट्यूबर शादाब जकाती पर महिला ने लगाया बड़ा आरोप

10 वाला बिस्किट का पैकेट कितने का है से वायरल हुए यू-ट्यूबर शादाब जकाती पर एक महिला ने FIR दर्ज कराई है. महिला ने यू-ट्यूबर पर बंधक बनाकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है.

यू-ट्यूबर शादाब जकाती. (File Photo: ITG)
मेरठ के रहने वाले मशहूर यू-ट्यूबर शादाब जकाती एक बार फिर चर्चाओं में हैं. इस बार उन पर मूल रूप से झारखंड की रहने वाली महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला का आरोप है कि शादाब ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और एक साल तक बंधक बना कर रखा. साथ ही घर के सारे काम कराए. विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी. लेकिन मेरे पति ने मेरा दर्द समझा और मुझे शादाब जकाती के खिलाफ लड़ने को तैयार किया.

वीडियो प्रमोशन कराने के नाम पर करता था शोषण

महिला ने आरोप लगाया कि शादाब जकाती की पत्नी साजिया ने भी उसके साथ मारपीट और गाली गलौज की. वहीं इस मामले में पुलिस ने जांच की बात कही है और शादाब जकाती सहित तीन के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. दरअसल मूल रूप से झारखंड की रहने वाली एक महिला ने शादाब जकाती पर गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला ने बताया कि 2016-2017 में वह मेरठ आकर रहने लगी थी.

यह भी पढ़ें: 'हथौड़ा लेकर मारने दौड़े, फोन तोड़ा', पति पर भड़कीं इरम; शादाब जकाती संग रिश्ते पर कही ये बात

महिला ने मुजफ्फरनगर निवासी शख्स से लव मैरिज की थी. इसके बाद वह यहां आकर इंचौली में रहने लगी. महिला टाइल पत्थर की मजदूरी का काम करती थी और उसका पति बैटरी का काम करता था. वह यूट्यूब पर रील आदि भी बनाने लगी. महिला का पति अक्सर बाहर रहता था. परिवार में उसका एक बेटा भी है. महिला ने बताया कि फरवरी 2025 में वो शादाब जकाती के पास अपना वीडियो प्रमोशन के लिए गई थी.

शादाब ने उसको बताया था की वीडियो अगर चल जाएंगे तो मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी और पैसे भी आ जाएंगे. जिसके बाद शादाब ने उसको अपने साथ काम करने के लिए राजी कर लिया. उस ने काफी रील में जकाती के साथ काम किया. महिला ने आरोप लगाया कि शादाब की पत्नी उस से झाड़ू , पोछा , बर्तन भी कराती थी. वह रात को 10 बजे तक काम करती थी. उसे खाना तक भी नहीं दिया जाता था.

महिला ने बताया कि इरम की भी यही कहानी है, वह भी गरीब है और उसे पैसा देता है. बस वह सुंदर है. महिला ने बताया कि शादाब जकाती के बराबर वाले घर में ही इरम और उसका पति रहते थे. महिला ने आरोप लगाए की इरम के साथ शादाब के गलत संबंध हैं. महिला ने कहा कि वह आवाज उठा रही है और सभी को शादाब के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए. शादाब उससे जोर जबरदस्ती कर वीडियो बनवाता था. महिला ने शारीरिक शोषण का आरोप लगाया. महिला ने आरोप लगाया कि वह हर किसी को सिर्फ अपनी वीडियो में बीवी ही बनाता है कोई और रिश्ता नहीं बनाता है.

पुलिस ने शुरू की जांच

महिला ने आरोप लगाया कि एक डेढ़ साल से उसको बंधक बनाकर रखा गया था. काफी परेशान होकर अपने पति को सब बात बताई. फिलहाल महिला ने बताया कि उसका पति बैटरी का काम करता था लेकिन 3 साल से खाली है. महिला ने कहा कि उसके दिल में आया कि वह सुसाइड कर ले.

इस मामले में पुलिस ने शादाब जकाती , उसकी पत्नी साजिया और बेटे यज़ीम के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.यह मुकदमा पुलिस धारा 115(2), 74, 64, 352, 351(3) बीएनएस के तहत किया है. मेरठ देहात के एसपी ने बताया शुक्रवार को जकाती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है. 

---- समाप्त ----
TOPICS:

