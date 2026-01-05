'हथौड़ा लेकर मारने दौड़े, फोन तोड़ा', पति पर भड़कीं इरम; शादाब जकाती संग रिश्ते पर कही ये बात

यूट्यूबर शादाब जकाती की को-स्टार इरम ने अपने पति खुर्शीद द्वारा लगाए गए अफेयर और मारपीट के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. इरम का आरोप है कि उनके पति ने कई बार उनका गला घोंटने की कोशिश की, हथौड़े से हमला किया और उन पर तेजाब फेंकने की धमकी भी दी. यह विवाद तब और बढ़ गया जब पति ने इरम और शादाब जकाती के रिश्ते पर सवाल उठाए.

इरम के अनुसार, वे अपने बच्चों के भविष्य के लिए शादाब के साथ काम कर रही हैं, जबकि उनके पति ने उनका फोन तोड़कर काम रोकने की कोशिश की. अब इरम ने कोर्ट के जरिए तलाक लेने और कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया है.

'हथौड़ा लेकर मारने दौड़े और तोड़ा फोन'

इरम ने बताया कि उनके बीच विवाद की असली वजह पति की 'पागलपंती' है. वे अक्सर बेवक्त लड़ाई शुरू कर देते थे. ताजा विवाद तब हुआ जब खुर्शीद ने इरम का फोन तोड़ दिया और उन्हें काम करने से मना किया. इरम के विरोध करने पर वे हथौड़ा लेकर उन्हें मारने दौड़े, जिसके बाद इरम की बहन ने उनकी जान बचाई. इरम का कहना है कि उन्होंने 13 साल मार खाकर और छिपकर वक्त काटा है, लेकिन अब वे और बर्दाश्त नहीं करेंगी.

शादाब जकाती के साथ रिश्ते पर दी सफाई

शादाब जकाती के साथ अफेयर के आरोपों पर इरम ने कहा कि शादाब सर सिर्फ इंसानियत के नाते उनकी मदद कर रहे हैं. उनके बीच सिर्फ काम का रिश्ता है और काम के बदले मिलने वाले पैसों से ही उनका घर चलता है. इरम ने साफ किया कि वे शादाब के साथ पति की मर्जी से ही काम करने गई थीं. अब पति ने उन्हें मीडिया में बदनाम कर दिया है, जिसे वे कभी माफ नहीं करेंगी.

अब समझौते की कोई गुंजाइश नहीं

इरम ने स्पष्ट कर दिया है कि समझौते के सारे रास्ते अब बंद हो चुके हैं. उनके पति ने उन्हें तीन बार तलाक दे दिया है, इसलिए अब वे कोर्ट का सहारा लेंगी. इरम के मुताबिक, उनके पति ने खुद अपनी मर्जी से उन्हें साथ भेजने का वीडियो बनवाया था और उस वक्त परिवार के लोग भी मौजूद थे. अब इरम अपने चार बच्चों की खातिर अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए तैयार हैं.

