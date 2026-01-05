scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'हथौड़ा लेकर मारने दौड़े, फोन तोड़ा', पति पर भड़कीं इरम; शादाब जकाती संग रिश्ते पर कही ये बात

मेरठ के मशहूर यूट्यूबर शादाब जकाती की को-स्टार इरम और उनके पति खुर्शीद के बीच छिड़ा विवाद अब कानूनी मोड़ ले चुका है. पति द्वारा लगाए गए संगीन आरोपों पर इरम ने चुप्पी तोड़ते हुए अपनी आपबीती सुनाई है. इरम ने पति पर प्रताड़ना और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है.

Advertisement
X
यूट्यूबर शादाब जकाती और उनकी साथी इरम (Photo- Shadab Jakati/Insta)
यूट्यूबर शादाब जकाती और उनकी साथी इरम (Photo- Shadab Jakati/Insta)

यूट्यूबर शादाब जकाती की को-स्टार इरम ने अपने पति खुर्शीद द्वारा लगाए गए अफेयर और मारपीट के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. इरम का आरोप है कि उनके पति ने कई बार उनका गला घोंटने की कोशिश की, हथौड़े से हमला किया और उन पर तेजाब फेंकने की धमकी भी दी. यह विवाद तब और बढ़ गया जब पति ने इरम और शादाब जकाती के रिश्ते पर सवाल उठाए. 

इरम के अनुसार, वे अपने बच्चों के भविष्य के लिए शादाब के साथ काम कर रही हैं, जबकि उनके पति ने उनका फोन तोड़कर काम रोकने की कोशिश की. अब इरम ने कोर्ट के जरिए तलाक लेने और कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया है.

'हथौड़ा लेकर मारने दौड़े और तोड़ा फोन'

इरम ने बताया कि उनके बीच विवाद की असली वजह पति की 'पागलपंती' है. वे अक्सर बेवक्त लड़ाई शुरू कर देते थे. ताजा विवाद तब हुआ जब खुर्शीद ने इरम का फोन तोड़ दिया और उन्हें काम करने से मना किया. इरम के विरोध करने पर वे हथौड़ा लेकर उन्हें मारने दौड़े, जिसके बाद इरम की बहन ने उनकी जान बचाई. इरम का कहना है कि उन्होंने 13 साल मार खाकर और छिपकर वक्त काटा है, लेकिन अब वे और बर्दाश्त नहीं करेंगी.

सम्बंधित ख़बरें

शादाब जकाती और उसके साथ काम करने वाली महिला को लेकर विवाद हो गया (Photo:ITG)
'हमारे पास लड़कियां आती हैं...', पति-पत्नी के बीच विवाद पर बोले यूट्यूबर जकाती
Khursheed's wife Iram with YouTuber Shadab Zakati (Photo - Screengrab)
'जान को खतरा, डर के साए में हूं, सो नहीं पा रहा', विवादों पर बोले शादाब जकाती
शादाब जकाती और उसके साथ काम करने वाली महिला को लेकर विवाद हो गया (Photo:ITG)
'मैं खुद यूट्यूबर जकाती के पास जाती हूं...' पति ने लगाए आरोप तो पत्नी ने दिया जवाब
YouTuber Shadab Jakati arrested
'10 रुपये का बिस्कुट' ' वाले यूट्यूबर की तरह ना करें गलती
'10 रुपये का बिस्कुट...' कौन हैं Youtuber शादाब जकाती, क्यों हुई गिरफ्तारी
Advertisement

शादाब जकाती के साथ रिश्ते पर दी सफाई

शादाब जकाती के साथ अफेयर के आरोपों पर इरम ने कहा कि शादाब सर सिर्फ इंसानियत के नाते उनकी मदद कर रहे हैं. उनके बीच सिर्फ काम का रिश्ता है और काम के बदले मिलने वाले पैसों से ही उनका घर चलता है. इरम ने साफ किया कि वे शादाब के साथ पति की मर्जी से ही काम करने गई थीं. अब पति ने उन्हें मीडिया में बदनाम कर दिया है, जिसे वे कभी माफ नहीं करेंगी.

अब समझौते की कोई गुंजाइश नहीं

इरम ने स्पष्ट कर दिया है कि समझौते के सारे रास्ते अब बंद हो चुके हैं. उनके पति ने उन्हें तीन बार तलाक दे दिया है, इसलिए अब वे कोर्ट का सहारा लेंगी. इरम के मुताबिक, उनके पति ने खुद अपनी मर्जी से उन्हें साथ भेजने का वीडियो बनवाया था और उस वक्त परिवार के लोग भी मौजूद थे. अब इरम अपने चार बच्चों की खातिर अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए तैयार हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement