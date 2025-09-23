scorecardresearch
 

क्या बसपा जॉइन करेंगे आजम खान? शिवपाल यादव ने दिया ये जवाब; केशव मौर्य ने कसा तंज

सपा नेता शिवपाल यादव की यह टिप्पणी तब आई है जब आजम खान लगभग दो साल बाद सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा हुए हैं. शिवपाल ने एक न्यूज एजेंसी को दिए बयान में कहा, "आजम खान साहब के किसी और पार्टी में शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता. वह समाजवादी पार्टी के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे."

शिवपाल यादव और आजम खान (फाइल फोटो)
शिवपाल यादव और आजम खान (फाइल फोटो)

समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने उन अटकलों को "अफवाह" करार दिया कि आजम खान बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में शामिल हो सकते हैं. शिवपाल की यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा के सीनियर लीडर आजम खान के लगभग दो साल की कैद के बाद सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा होने के तुरंत बाद आई है. 

शिवपाल यादव ने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा, "आजम खान साहब के किसी और पार्टी में शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता. वह समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं और हमेशा रहेंगे."

यादव ने आगे कहा, "सपा और उसका नेतृत्व हमेशा खान साहब के साथ खड़ा रहा है और आगे भी रहेगा. जहां तक उनके किसी पार्टी में शामिल होने की बात है, ये महज अफवाहें हैं. अब हम जल्द ही उनसे मिलेंगे."

शिवपाल ने कहा- अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है. हम अदालतों का शुक्रिया अदा करते हैं. उनके खिलाफ सैकड़ों फर्जी मामले दर्ज किए गए थे.  आजम खान फर्जी मामलों में फंसे हुए हैं. वह राजनीतिक साजिश का शिकार हुए हैं. सभी जानते हैं कि इसके पीछे कौन था. 

वहीं, मुजफ्फरनगर से सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि आजम खान के पार्टी छोड़ने की खबरें निराधार हैं. मलिक ने कहा, "आजम साहब सपा के संस्थापक सदस्य हैं. वह एक बड़े नेता हैं. सपा छोड़कर किसी अन्य पार्टी में जाने की उनकी सभी खबरें निराधार हैं."

केशव मौर्य का बयान 

इस बीच, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अगर आजम खान बसपा में भी शामिल हो जाते हैं, तो भी 2027 के विधानसभा चुनावों में भाजपा की संभावनाओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने कहा, "मोहम्मद आजम ख़ान सपा में रहें या बसपा में जाएं, 2027 में सपा और बसपा दोनों की हार निश्चित है."

उधर, अदालत से आजम खान को जमानत मिलने पर भाजपा के रामपुर विधायक आकाश सक्सेना ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने ही सपा नेता आजम के खिलाफ कई मामले दर्ज किए हैं. सक्सेना ने कहा कि अन्याय के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी. बकौल रामपुर विधायक- "हमने हमेशा न्यायपालिका का सर्वोच्च सम्मान किया है. चाहे आजम खान साहब सपा में रहें या बसपा के साथ, अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी."

---- समाप्त ----
