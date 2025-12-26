scorecardresearch
 
यूपी के 25 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी, जानें कब मिलेगी कड़कड़ाती ठंड से राहत, देखें लेट चल रही ट्रेनों की पूरी लिस्ट

भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. रेड अलर्ट वाले जिलों में दृश्यता 50 मीटर से भी कम रह सकती है, जबकि ऑरेंज अलर्ट वाले इलाकों में 200 से 50 मीटर के बीच. कोहरे के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित होने की आशंका है. लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

यूपी में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी. (Photo: PTI)
उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी बीच घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है. मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक आने वाले घंटों में कोहरा और अधिक घना हो सकता है, जिससे दृश्यता बेहद कम हो जाएगी और सड़क, रेल व हवाई यातायात पर गंभीर असर पड़ने की आशंका है. विभाग के मुताबिक अभी कुछ दिनों तक ऐसी की कड़कड़ाती ठंड जारी रहेगी.

ये हैं रेड अलर्ट वाले जिले

मौसम विभाग ने जिन जिलों के लिए रेड वार्निंग जारी की है, वहां हालात सबसे ज्यादा चिंताजनक बताए जा रहे हैं. इन जिलों में दृश्यता 50 मीटर से भी कम रहने की संभावना है, जिसे ‘वेरी डेंस फॉग’ की श्रेणी में रखा गया है. रेड अलर्ट वाले जिलों में अंबेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बाराबंकी, बरेली, देवरिया, जौनपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कौशांबी, कुशीनगर, महराजगंज, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संत रविदास नगर (भदोही), श्रावस्ती, सुल्तानपुर और वाराणसी शामिल हैं.

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इन इलाकों में कोहरे की चादर इतनी घनी हो सकती है कि सुबह और देर रात के समय कुछ भी दिखाई देना मुश्किल हो जाएगा. सड़कों पर वाहन चालकों को खास सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है. खासकर हाईवे और ग्रामीण सड़कों पर दुर्घटनाओं की आशंका काफी बढ़ जाती है. पहले से ही कई जिलों में कोहरे के कारण छोटे-बड़े हादसों की खबरें सामने आ रही हैं.

कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट

वहीं, मौसम विभाग ने प्रदेश के कई अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है. इन इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जहां दृश्यता 200 मीटर से 50 मीटर के बीच रह सकती है. ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में औरैया, बलरामपुर, बस्ती, बिजनौर, चंदौली, इटावा, फतेहपुर, गोंडा, गोरखपुर, हरदोई, जालौन, कन्नौज, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, मऊ, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, सीतापुर और उन्नाव शामिल हैं.

रेंग कर चल रही गाड़ियां

कोहरे का सबसे ज्यादा असर यातायात व्यवस्था पर पड़ रहा है. कई जिलों में सुबह के समय वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं. हाईवे पर चलने वाले भारी वाहन, बसें और ट्रक बेहद धीमी गति से चल रहे हैं. रेलवे ट्रैक पर भी कोहरे का असर साफ दिखाई दे रहा है. कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं, वहीं कुछ ट्रेनों को ऐहतियातन रोका भी गया है. यात्रियों को स्टेशनों पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है.

हवाई यातायात भी प्रभावित

हवाई यातायात भी कोहरे की चपेट में है. लखनऊ, वाराणसी और अन्य बड़े शहरों के हवाई अड्डों पर दृश्यता कम होने के कारण उड़ानों के संचालन में दिक्कतें आ रही हैं. कई फ्लाइट्स लेट हो रही हैं, तो कुछ को डायवर्ट या कैंसिल भी करना पड़ सकता है. एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति जरूर जांच लें.

कोहरे का असर सिर्फ यातायात तक सीमित नहीं है, बल्कि आम जनजीवन पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है. ठंड और नमी के कारण बुजुर्गों और बच्चों की सेहत पर खतरा बढ़ गया है. अस्पतालों में सर्दी, खांसी, सांस की तकलीफ और आंखों में जलन जैसी समस्याओं के मरीजों की संख्या बढ़ रही है. डॉक्टरों का कहना है कि इस मौसम में खास सावधानी बरतना बेहद जरूरी है. कृषि क्षेत्र पर भी मौसम का असर देखा जा रहा है. रबी की फसलों पर कोहरे और ठंड का मिश्रित प्रभाव पड़ सकता है. कुछ फसलों के लिए हल्का कोहरा लाभकारी माना जाता है, लेकिन लगातार घना कोहरा और अधिक नमी फसलों को नुकसान भी पहुंचा सकती है. कृषि विशेषज्ञ किसानों को सलाह दे रहे हैं कि वे अपनी फसलों पर नजर रखें और जरूरत पड़ने पर उचित उपाय करें.

प्रशासन ने जारी की चेतावनी

प्रशासन ने भी मौसम विभाग की चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए सतर्कता बढ़ा दी है. पुलिस और ट्रैफिक विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है. हाईवे और प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना को रोका जा सके. वाहन चालकों को कोहरे में फॉग लाइट का इस्तेमाल करने, धीमी गति से चलने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी जा रही है. मौसम विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि फिलहाल कोहरे से राहत मिलने की संभावना कम है. अगले कुछ दिनों तक यही स्थिति बनी रह सकती है. ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें. खासकर सुबह और देर रात के समय यात्रा करने से बचें. बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहनाएं और सावधानी बरतें.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर गुजरने वाली यह ट्रेन चल रही है लेट

- 12302 नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 10 घंटे लेट

12314 नई दिल्ली सियालदह राजधानी एक्सप्रेस 11 घंटे लेट

12818 झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस 5:30 घंटे लेट

20802 मगध एक्सप्रेस 4 घंटे लेट

03252 दानापुर स्पेशल एक्सप्रेस 16 घंटे लेट

04078 नई दिल्ली कामाख्या स्पेशल एक्सप्रेस 3 घंटे लेट

12394 नई दिल्ली राजेंद्र नगर संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस 10 घंटे लेट

12802 आनंद विहार पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 4 घंटे लेट

15657 दिल्ली कामाख्या ब्रह्मपुत्र मेल 3:30 घंटे लेट

14038 सिलचर पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 4 घंटे लेट

22362 नई दिल्ली राजेंद्र नगर अमृत भारत एक्सप्रेस 8 घंटे लेट

05562 रक्सौल स्पेशल एक्सप्रेस 15 घंटे लेट

09343 पटना स्पेशल एक्सप्रेस 4 घंटे लेट

03223 हरिद्वार स्पेशल एक्सप्रेस 8 घंटे लेट

12370 देहरादून हावड़ा कुंभ एक्सप्रेस 8:30 घंटे लेट

06221 दरभंगा स्पेशल एक्सप्रेस 25 घंटे लेट

12282 नई दिल्ली भुवनेश्वर दुरंतो एक्सप्रेस 9 घंटे लेट

12260 बीकानेर सियालदह दुरंतो एक्सप्रेस 3 घंटे लेट

12815 नंदनकानन एक्सप्रेस ढाई घंटे लेट

12320 ग्वालियर कोलकाता एक्सप्रेस ढाई घंटे लेट

12372 बीकानेर हावड़ा जंक्शन सुपरफास्ट एक्सप्रेस ढाई घंटे लेट

22361 राजेंद्र नगर नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस 9:30 घंटे लेट

12324 प्रयागराज हावड़ा जंक्शन विभूति एक्सप्रेस 15 घंटे लेट

12333 हावड़ा प्रयागराज विभूति एक्सप्रेस 2 घंटे लेट

-14004 नई दिल्ली मालदा टाउन एक्सप्रेस आज रद्द कर दी गई है

