विनय कटियार चुनावी राजनीति में करेंगे वापसी? UP बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात पर जानें क्या कहा

यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पूर्व राज्यसभा सांसद और बजरंग दल के पूर्व संयोजक विनय कटियार से मुलाकात की, जिसे 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि विनय कटियार सक्रिय राजनीति में वापसी कर सकते हैं.

X
यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पूर्व राज्यसभा सांसद विनय कटियार से की मुलाकात. (Photo: X/@PankajChaudhary)
यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सोमवार को पूर्व राज्यसभा सांसद और बजरंग दल के पूर्व संयोजक विनय कटियार से मुलाकात की. इसे 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है. अटकलें लगने लगी हैं कि फायरब्रांड हिंदू नेता की छवि रखने वाले कटियार यूपी की राजनीति में सक्रिय होने जा रहे हैं. हालांकि, यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया.

उन्होंने कहा, 'भाजपा के एक समर्पित, अनुभवी एवं कर्मठ नेता के रूप में विनय कटियार का दीर्घ राजनीतिक अनुभव हमारे लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का अमूल्य स्रोत है. मैंने  उनसे शिष्टाचार भेंट की और इस दौरान हमारी अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई. उनके विचार, दृष्टिकोण और संगठन के प्रति समर्पण से हमें नई ऊर्जा और दिशा मिलती है. हमें पूर्ण विश्वास है कि उनके अनुभवों से सीख लेकर संगठन तथा अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए और अधिक निष्ठा एवं समर्पण के साथ कार्य करेंगे.' 

पंकज से मेरा पुराना पारिवारिक नाता: कटियार

विनय कटियार ने आजतक से बातचीत में पंकज चौधरी से अपनी मुलाकात पर कहा, 'दोबारा चुनावी राजनीति में आने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है. वक्त आने पर बताऊंगा. बाकी अपने धुन में मस्त हूं. यूपी भाजपा के वर्तमान अध्यक्ष से मेरा पुराना पारिवारिक नाता है. वह मिलने आए थे, बहुत अच्छा लगा.' कुर्मी समुदाय से आने वाले पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाए जाने पर विनय कटियार ने कहा, 'जाति बिरादरी की बात मैं नहीं जानता. वह बहुत अच्छे नेता हैं और राज्य में भाजपा को मजबूत करेंगे.' उन्होंने अयोध्या को अपनी कर्मभूमि बताया और कहा कि मैं अभी जहां हूं खुश हूं.

माना जा रहा है कि कुर्मी समाज से आने वाले पंकज चौधरी, जाति के सभी नेताओं को साथ लाने के लिए अभी से जुट गए हैं. इसी कड़ी में उन्होंने पूर्व राज्यसभा सांसद से मुलाकात की. इससे ये भी संकेत मिल रहे हैं कि भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष राज्य में हाशिये पर पहुंच चुके पुराने नेताओं को फिर से साधने की कोशिश कर रहे हैं. विनय कटियार भी कुर्मी जाति से आते हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कुर्मी समुदाय ने बीजेपी से दूरी बना ली, इसकी वजह से पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ. इर नाराजगी को दूर करने और राजनीतिक प्रभाव रखने वाले इस समुदाय को फिर से अपने खेमे में वापस लाने की रणनीति के तहत ही बीजेपी ने पंकज चौधरी को यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और उन्हें अन्य कुर्मी नेताओं को साधने की जिम्मेदारी सौंपी है.

---- समाप्त ----
