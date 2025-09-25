'अयोध्या में नहीं बनेगी मस्जिद, मुसलमान छोड़ दें जिला...', बोले बीजेपी नेता विनय कटियार

राम मंदिर आंदोलन से जुड़े नेता और पूर्व सांसद विनय कटियार ने प्रस्तावित धन्नीपुर मस्जिद को लेकर बड़ा और विवादित बयान दिया है. कटियार ने कहा है कि अयोध्या में किसी भी हाल में मस्जिद नहीं बनने दी जाएगी और मुसलमानों को यहां से निकल जाना चाहिए. कटियार ने यह बयान उस समय दिया जब उनसे धन्नीपुर मस्जिद के प्लान पर स्थानीय प्राधिकरण द्वारा एनओसी (NOC) लंबित होने के कारण आपत्ति जताने पर सवाल पूछा गया.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में कटियार ने कहा, बाबरी मस्जिद के बदले या किसी और मस्जिद का निर्माण अयोध्या में नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने आगे कहा, वे (मुसलमान) यहां रहने का हक नहीं रखते. हम किसी भी कीमत पर उन्हें अयोध्या से बाहर करेंगे और उसके बाद बड़ी धूमधाम से दिवाली मनाएंगे.

'गोंडा या बस्ती चले जाएं'

विनय कटियार ने कहा कि हम धन्नीपुर मस्जिद को नहीं जानते हैं. वहां कुछ बनने वाला नहीं है. उन्होंने साफ कहा कि जो लोग अयोध्या में मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं, वो सब हमारी तरफ से खारिज हैं और ऐसा होकर रहेगा. उन्होंने ये कहा कि अयोध्या में मस्जिद बनवाने वाले सरयू पार चले जाएं. गोंडा या बस्ती चले जाएं. अयोध्या राम की नगरी है. यहां सिर्फ राम मंदिर है.

बताते चलें कि अयोध्या में धन्नीपुर मस्जिद का मामला लंबे समय से चर्चा में है, लेकिन अब स्थानीय प्रशासन की आपत्तियों और बीजेपी नेता की टिप्पणी से यह मुद्दा और गरमा गया है.

---- समाप्त ----