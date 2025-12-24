scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'माफिया के सामने झुकाना समाजवादी पार्टी की मजबूरी', यूपी विधानसभा में CM योगी का बड़ा हमला

यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि उनकी सरकार ने प्रदेश में सुरक्षा का ऐसा मॉडल पेश किया है, जिसकी वजह से तेजी से विकास का कार्य हो रहा है. उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि उनकी मजबूरी थी कि वह माफियाओं के सामने झुके.

Advertisement
X
सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र को संबोधित किया (Photo: PTI)
सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र को संबोधित किया (Photo: PTI)

उत्तर प्रदेश के शीतकालीन सत्र का बुधवार को तीसरा और आखिरी दिन है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन को संबोधित करते हुए क़ानून व्यवस्था और प्रदेश के विकास को लेकर विस्तृत बात रखी. साथ ही साथ समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला. मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने प्रदेश में सुरक्षा का मॉडल दिया. वहीं, पुरानी सरकार माफियाओं के सामने नतमस्तक थी.

मुख्यमंत्री योगी ने नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडेय की तारीफ़ करते हुए कहा कि जब विपक्ष में ऐसे वरिष्ठ और सम्मानित सदस्य होते हैं तो कटुता अपने आप कम हो जाती है. उन्होंने याद दिलाया कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, तब भी ऐसे उपदेश दिए जाते तो प्रदेश का कल्याण होता.

कानून व्यवस्था पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज या कोई व्यक्ति, सबसे पहले वब सुरक्षा चाहता है. हर बेटी खुद को सुरक्षित महसूस करे, यह किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि आज आम लोग खुद कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल है और दंगे नहीं हो रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

UP CM Yogi Adityanath
यूपी में घरौनी कानून को मिलेगी मंजूरी, अब गांव में घर बनाने के लिए आसानी से लोन देंगे बैंक
yogi adityanath emphasized unity to strengthen the nation
'बांग्लादेश में हिंदू बंटे इसलिए कटे', बोले CM योगी
योगी सरकार ने 2016 का मदरसा विधेयक क्यों लिया वापस? देखें शंखनाद
CM Yogi presenting bouquet to UP BJP president Pankaj Chaudhary (Photo: PTI)
कार्यकर्ता फ्रेंडली और सरकार-संगठन समन्वय का चेहरा होंगे बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी!
UP Farmers: 6% ब्याज पर मिलेगा लोन, योगी सरकार का तोहफा

मुख्यमंत्री योगी ने न्याय का उदाहरण देते हुए कहा कि पूजा पाल को जनता ने चुना, लेकिन पिछली सरकारें उन्हें न्याय नहीं दिला पाईं क्योंकि माफिया के सामने झुकना उनकी मजबूरी थी. उन्होंने कहा कि यह किसी पार्टी का मुद्दा नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा और न्याय का सवाल है.

Advertisement

अवैध कब्जों पर सख्त रुख दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी पौराणिक स्थल, सरकारी जमीन या सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. चाहे कोई भी माफिया हो, सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण या वसूली करेगा तो उस पर बुलडोजर चलेगा और उसे कोई रोक नहीं सकता.

यह भी पढ़ें: योगी आदित्यनाथ के 'दो नमूने' वाले तंज पर हंगामा, अखिलेश यादव ने किया पलटवार

विकास की बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2017 से पहले सड़कों की हालत खराब थी और मेट्रो परियोजनाओं का मजाक बनाया जाता था. आज उत्तर प्रदेश में 22 एक्सप्रेसवे हैं और देश के 60 प्रतिशत एक्सप्रेसवे यूपी में हैं. सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, सबसे ज्यादा मेट्रो और एयरपोर्ट भी यूपी में हैं. जेवर एयरपोर्ट अगले महीने से संचालित होने जा रहा है.

रोजगार पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि पहले बिना घूस दिए नौकरी नहीं मिलती थी. अब भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी है. उन्होंने कहा कि सरकार नकल माफिया के खिलाफ उसी तरह कार्रवाई करेगी जैसे अपराधियों के खिलाफ की गई है.

अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले यूपी में दंगे कराकर माहौल खराब किया जाता था, जिससे निवेशक आने से डरते थे. आज यूपी में निवेश आ रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण हो रहा है और प्रदेश का नौजवान अब भटकने को मजबूर नहीं है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement