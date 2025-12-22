योगी आदित्यनाथ के 'दो नमूने' वाले तंज पर हंगामा, अखिलेश यादव ने किया पलटवार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को राज्य विधानसभा में विपक्षी नेताओं पर तंज कसते हुए उन्हें 'दो नमूना' बताया. उन्होंने कहा, "देश के अंदर दो नमूने हैं. एक दिल्ली में और दूसरा लखनऊ में. जब कोई मुद्दा उठता है, वे तुरंत देश छोड़ देते हैं." उन्होंने यह भी कहा कि अखिलेश यादव फिर इंग्लैंड के लिए यात्रा करेंगे.

CM ने क्या कहा?

सदन में चर्चा के दौरान सीएम योगी ने दिल्ली और यूपी के नेताओं की तुलना करते हुए कहा कि देश में दो 'नमूने' हैं, जिनमें से एक यहां बैठते हैं. उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि यहां वाले 'बबुआ' भी जल्द ही इंग्लैंड की सैर सपाटे पर चले जाएंगे. सीएम ने कहा कि जब भी देश में किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा होती है, तो कुछ लोग तुरंत विदेश भाग जाते हैं. सीएम के इस तीखे हमले के बाद सपा ने सदन से वॉक आउट कर दिया.

अखिलेश यादव का पलटवार

अखिलेश यादव ने X (पूर्व में ट्विटर) पर जवाब देते हुए कहा कि योगी का तंज विरोधियों पर हमला नहीं बल्कि बीजेपी के भीतर मतभेद का संकेत है. उन्होंने इसे 'आत्म-स्वीकरण' बताया और कहा कि सार्वजनिक पदधारियों को शालीनता बनाए रखनी चाहिए. उन्होंने दिल्ली-लखनऊ के अंदरुनी विवाद पर टिप्पणी करने वाले बीजेपी नेताओं को सावधानी बरतने की सलाह दी.

कोडीन सिरप घोटाले को लेकर सियासी बहस

यह विवाद कोडीन बेस्ड कफ सिरप रैकेट के आरोपों के बीच आया है. अखिलेश यादव ने पहले कहा था कि रैकेट प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से शुरू हुआ. इस पर बीजेपी ने तुरंत जवाब दिया.

क्या था योगी आदित्यनाथ का जवाब?

योगी ने कहा कि विपक्ष का हल्ला 'चोर की दाढ़ी में तिनका' वाला मामला है. उन्होंने कहा कि जांच में अंततः कुछ नेता या व्यक्ति, जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, शामिल पाए जा सकते हैं. उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार पूरे मामले को एनडीपीएस एक्ट के तहत चलाने की बात कही.

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने क्रॉस-बॉर्डर सिरप तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है. यूपी में नकली सिरप से कोई मौत नहीं हुई. अब तक 79 मामले दर्ज हुए, 225 आरोपियों के नाम आए और 78 लोग गिरफ्तार किए गए. 134 फर्मों पर छापे मारे गए.

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस मामले में किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा. उन्होंने भविष्य में बुलडोजर कार्रवाई की भी चेतावनी दी और कहा कि तब कोई शिकायत न करे.

