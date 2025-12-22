scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

योगी आदित्यनाथ के 'दो नमूने' वाले तंज पर हंगामा, अखिलेश यादव ने किया पलटवार

यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में विपक्षी नेताओं को 'दो नमूना' कहकर तंज कसा और अखिलेश यादव की इंग्लैंड यात्रा का जिक्र किया. अखिलेश ने इसे बीजेपी के भीतर मतभेद का संकेत बताते हुए पलटवार किया. कोडीन सिरप रैकेट को लेकर सियासी बहस तेज हुई. योगी ने कहा कि जांच में सपा से जुड़े लोग शामिल हो सकते हैं. अब तक 79 मामले, 78 गिरफ्तार और 134 फर्मों पर छापे किए गए, बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी भी दी.

Advertisement
X
दिल्ली में बैठे 'दो नमूनों' पर योगी आदित्यनाथ के तंज का अखिलेश यादव ने जवाब दिया। (File Photo: ITG)
दिल्ली में बैठे 'दो नमूनों' पर योगी आदित्यनाथ के तंज का अखिलेश यादव ने जवाब दिया। (File Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को राज्य विधानसभा में विपक्षी नेताओं पर तंज कसते हुए उन्हें 'दो नमूना' बताया. उन्होंने कहा, "देश के अंदर दो नमूने हैं. एक दिल्ली में और दूसरा लखनऊ में. जब कोई मुद्दा उठता है, वे तुरंत देश छोड़ देते हैं." उन्होंने यह भी कहा कि अखिलेश यादव फिर इंग्लैंड के लिए यात्रा करेंगे.

CM ने क्या कहा?
सदन में चर्चा के दौरान सीएम योगी ने दिल्ली और यूपी के नेताओं की तुलना करते हुए कहा कि देश में दो 'नमूने' हैं, जिनमें से एक यहां बैठते हैं. उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि यहां वाले 'बबुआ' भी जल्द ही इंग्लैंड की सैर सपाटे पर चले जाएंगे. सीएम ने कहा कि जब भी देश में किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा होती है, तो कुछ लोग तुरंत विदेश भाग जाते हैं. सीएम के इस तीखे हमले के बाद सपा ने सदन से वॉक आउट कर दिया.

अखिलेश यादव का पलटवार
अखिलेश यादव ने X (पूर्व में ट्विटर) पर जवाब देते हुए कहा कि योगी का तंज विरोधियों पर हमला नहीं बल्कि बीजेपी के भीतर मतभेद का संकेत है. उन्होंने इसे 'आत्म-स्वीकरण' बताया और कहा कि सार्वजनिक पदधारियों को शालीनता बनाए रखनी चाहिए. उन्होंने दिल्ली-लखनऊ के अंदरुनी विवाद पर टिप्पणी करने वाले बीजेपी नेताओं को सावधानी बरतने की सलाह दी.

Advertisement


कोडीन सिरप घोटाले को लेकर सियासी बहस
यह विवाद कोडीन बेस्ड कफ सिरप रैकेट के आरोपों के बीच आया है. अखिलेश यादव ने पहले कहा था कि रैकेट प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से शुरू हुआ. इस पर बीजेपी ने तुरंत जवाब दिया.

क्या था योगी आदित्यनाथ का जवाब?
योगी ने कहा कि विपक्ष का हल्ला 'चोर की दाढ़ी में तिनका' वाला मामला है. उन्होंने कहा कि जांच में अंततः कुछ नेता या व्यक्ति, जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, शामिल पाए जा सकते हैं. उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार पूरे मामले को एनडीपीएस एक्ट के तहत चलाने की बात कही.

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने क्रॉस-बॉर्डर सिरप तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है. यूपी में नकली सिरप से कोई मौत नहीं हुई. अब तक 79 मामले दर्ज हुए, 225 आरोपियों के नाम आए और 78 लोग गिरफ्तार किए गए. 134 फर्मों पर छापे मारे गए.

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस मामले में किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा. उन्होंने भविष्य में बुलडोजर कार्रवाई की भी चेतावनी दी और कहा कि तब कोई शिकायत न करे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement