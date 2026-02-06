UP में ‘मौत की डोर’ पर कसा शिकंजा, चाइनीज मांझा बेचने और इस्तेमाल करने पर होगी सख्त कार्रवाई

उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझे के खिलाफ योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा एक्शन प्लान लागू कर दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देशों के बाद यूपी पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुकी है. शासन ने साफ कर दिया है कि अब न सिर्फ चाइनीज मांझा बेचने वालों बल्कि इसका इस्तेमाल कर पतंग उड़ाने वालों के खिलाफ भी कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

और पढ़ें

इसी क्रम में बागपत दौरे पर पहुंचे एडीजी जोन भानु भास्कर ने चाइनीज मांझे को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि शासन स्तर से निर्देश मिले हैं कि प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाया जाए. इस अभियान के तहत बाजारों, दुकानों, गोदामों और संदिग्ध स्थानों पर लगातार छापेमारी की जाएगी. चाइनीज मांझा बेचते या स्टॉक करते पकड़े जाने पर तत्काल एफआईआर दर्ज की जाएगी और पूरे सप्लाई नेटवर्क की जांच कर जड़ तक कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: शादी की खुशियां मातम में बदली, चाइनीज मांझे से स्कूटी सवार महिला का कटा गला, मौके पर मौत

एडीजी जोन ने बताया कि चाइनीज मांझा आम नागरिकों के लिए गंभीर खतरा बन चुका है. इससे गला कटने, गंभीर रूप से घायल होने और कई मामलों में मौत तक की घटनाएं सामने आई हैं. दोपहिया वाहन चालकों, बच्चों और पक्षियों के लिए यह मांझा विशेष रूप से जानलेवा साबित हो रहा है. इसी कारण सरकार ने इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त न करने का निर्णय लिया है.

Advertisement

उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस सिर्फ फुटकर विक्रेताओं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह भी पता लगाएगी कि चाइनीज मांझा कहां से सप्लाई हो रहा है और इसके पीछे कौन लोग या गिरोह सक्रिय हैं. जरूरत पड़ने पर अंतरराज्यीय नेटवर्क की भी जांच की जाएगी. एडीजी भानु भास्कर ने आम जनता से अपील की कि वे चाइनीज मांझे का उपयोग बिल्कुल न करें. यदि किसी को इसकी बिक्री, भंडारण या इस्तेमाल की जानकारी मिले तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाने को सूचित करें.

---- समाप्त ----