शादी की खुशियां मातम में बदली, चाइनीज मांझे से स्कूटी सवार महिला का कटा गला, मौके पर मौत

पंजाब में प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझा लगातार जानलेवा साबित हो रहा है. समराला में बच्चे की मौत के बाद अब लुधियाना के मुल्लापुर दाखा में स्कूटी सवार महिला की गर्दन चाइनीज मांझा से कट गई, जिससे उसकी मौत हो गई. महिला शादी की खरीदारी करने जा रही थी. इस घटना ने एक बार फिर प्रशासन की लापरवाही और प्रतिबंध की हकीकत उजागर कर दी है.

चाइनीज मांझे से गई युवती की जान (Photo: Screengrab)
पंजाब में प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझे का जानलेवा खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है. समराला में बच्चे की मौत के एक दिन बाद अब लुधियाना जिले के मुल्लापुर दाखा इलाके से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां चाइनीज मांझा की चपेट में आने से स्कूटी सवार महिला की दर्दनाक मौत हो गई.

मृतका की पहचान रायकोट निवासी महिला के रूप में हुई है, जो अपनी मौसी की बेटी की शादी के लिए बाजार खरीदारी करने जा रही थी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जैसे ही महिला बाजार के नजदीक पहुंची, सड़क के बीचों-बीच लटक रहा चाइनीज मांझा उसकी गर्दन में उलझ गया. तेज धार वाले मांझा के कारण महिला का गला गंभीर रूप से कट गया और वह स्कूटी से गिरकर सड़क पर तड़पने लगी.

शादी की खरीदारी करने निकली थी महिला

घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. वहां मौजूद राहगीरों ने तुरंत महिला को अपनी कार में बैठाकर नजदीकी प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में ही महिला की हालत बेहद नाजुक हो चुकी थी. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि मांझा सड़क पर काफी देर से लटका हुआ था, लेकिन किसी ने इसे हटाने की कोशिश नहीं की, जो लापरवाही का गंभीर मामला है.

प्रतिबंध के बावजूद खुलेआम बिक रहा चाइनीज मांझा

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. बताया जा रहा है कि मृतका दो साल के मासूम बच्चे की मां थी. परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. परिजनों ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और चाइनीज मांझा पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल प्रशासन चाइनीज मांझा पर प्रतिबंध की बात करता है, लेकिन इसके बावजूद बाजारों में चोरी-छिपे इसकी बिक्री जारी रहती है. नतीजा यह है कि आए दिन लोग इस घातक मांझा का शिकार हो रहे हैं.
 

