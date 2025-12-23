कार्यकर्ता फ्रेंडली और सरकार-संगठन समन्वय का चेहरा होंगे बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी!

उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी पहली बार मीडिया के सामने आए. बीजेपी दफ्तर में उन्होंने प्रेस को संबोधित किया और अपनी प्राथमिकताएं बताईं. पंकज चौधरी पर केंद्रीय नेतृत्व ने अपना भरोसा जताया है. माना जा रहा है कि केंद्र की पसंद चौधरी शीर्ष नेतृत्व की उम्मीद पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे लेकिन प्रदेश संगठन से लेकर योगी सरकार तक सब कुछ कोऑर्डिनेशन में हो, एक तारतम्य बना रहे, यह उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी.

इससे पहले संगठन और सरकार में कोऑर्डिनेशन की कमी दिखाई दी और कई बार सवाल भी उठते रहे. लेकिन पंकज चौधरी के सामने कार्यकर्ता फ्रेंडली अध्यक्ष के साथ-साथ सरकार संगठन और संघ एक टेबल पर दिखाई दे यह उनकी सबसे बड़ी कोशिश होगी.

एक दिन पहले अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा था कि कोई टकराव नहीं है, न कोई नकारात्मकता है, सिर्फ सरकार और संगठन के सकारात्मक पहलुओं को लेकर आगे बढ़ेंगे. फिलहाल, लगातार कार्यकर्ताओं और नेताओं से पंकज चौधरी मिल रहे हैं. सात बार के सांसद चौधरी खुद कद्दावर नेता हैं, जिन्हें पार्टी ने यूपी में संगठन का चेहरा बनाया है.

सुबह से रात तक लखनऊ के नैमिषारण्य VVIP गेस्ट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं का ताता लगा हुआ है और पंकज चौधरी किसी को निराश नहीं कर रहे. सभी के हाथों से गुलदस्ता स्वीकार कर रहे हैं और सभी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं. ऐसा करके वह कार्यकर्ताओं को यह संदेश दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में वह कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखाई देंगे.

बात सिर्फ कार्यकर्ताओं की नहीं, बड़े नेताओं के घर जाकर मिलना, उनके साथ अनुभव शेयर करना और दोबारा से उनके अनुभव को पार्टी के लिए इस्तेमाल करना उनकी प्राथमिकताओं में दिखाई दे रहा है. पुराने कद्दावर नेता जो अब या तो उम्र दराज हो चुके हैं या हाशिए पर दिखाई दे रहे हैं उनके घर जाकर उनसे पंकज चौधरी मिल रहे हैं.

नए प्रदेश अध्यक्ष ने विनय कटियार, हृदय नारायण दीक्षित स्वतंत्र देव सिंह , सुरेश खन्ना, केशव प्रसाद मौर्य सरीखे पुराने और दिग्गज नेताओं से उनके घर जाकर मुलाकात की है. विनय कटिहार जिन्होंने राजनीति से लगभग सन्यास की घोषणा कर दी थी इस मुलाकात के बाद उनके अंदर भी नई ऊर्जा दिखने लगी है. 'आज तक' से बातचीत में उन्होंने कहा कि दोबारा चुनावी राजनीति में आऊंगा या नहीं ये जल्द ही तय करूंगा.

फिलहाल, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनकी प्राथमिकता SIR है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मिशन के तौर पर तय किया है कि हर हाल में वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को दूर करने में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता और संगठन लगे रहें.

यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि सदस्यता अभियान (SIR) में किसी का नाम न छूटे, इसके लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है. वे जल्द ही प्रदेशव्यापी यात्रा शुरू कर हर दिन 1-2 जिलों का भ्रमण कर जमीनी हकीकत जानेंगे. अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए 'PDA' को 'पारिवारिक दल अलायंस' करार दिया. उन्होंने कहा कि सपा सिर्फ एक परिवार का दल है, जबकि असली लोकतंत्र केवल बीजेपी में है. अन्य दलों में अध्यक्ष बनने के लिए व्यक्ति को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा.

