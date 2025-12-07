यूपी के मऊ में दर्दनाक हादसा... बर्थडे पार्टी से लौट रहे दो किशोरों की बाइक ट्रक से टकराई, मौके पर मौत

उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो किशोरों की जान चली गई. यह घटना रात करीब 12 बजे मेवाड़ी गांव में हुई. सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जायजा लिया. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

और पढ़ें

एजेंसी के अनुसार, यह घटना हलधारपुर क्षेत्र के अंतर्गत गांव की है. पुलिस का कहना है कि हादसे में 17 वर्षीय आदर्श गुप्ता और 18 वर्षीय आलोक गिरी की मौत हो गई है. दोनों किशोर जन्मदिन की पार्टी से घर लौट रहे थे.

हादसे की जानकारी देते हुए हलधारपुर थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि दोनों किशोरों की बाइक एक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश में बेकाबू हो गई. इस दौरान बाइक ट्रक के पीछे टकरा गई. दोनों लड़कों ने मौके पर ही गंभीर रूप से घायल होकर दम तोड़ दिया.

यह भी पढ़ें: हाईवे पर आगे... जानवर, कोहरा या खतरनाक मोड़! 'एक्सीडेंट प्रोन' एरिया से पहले मोबाइल पर मिलेगा अलर्ट

स्थानीय लोगों ने देखा तो तुरंत दौड़कर मौके पर पहुंचे. लोगों ने घटना के बारे में सूचना पुलिस को दी. हादसे के बारे में जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

Advertisement

स्थानीय लोगों का कहना है कि मृतक किशोर दोस्त थे और एक ही स्कूल व कोचिंग में पढ़ते थे. हादसे की खबर से गांव में शोक की लहर फैल गई है. परिवार में कोहराम मचा हुआ है. पीड़ित परिवारों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है. हादसे के समय ट्रक और बाइक के हालात का जायजा लिया जा रहा है. पुलिस ने स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की है.

---- समाप्त ----