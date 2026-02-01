scorecardresearch
 
झांसी: कुत्ते को बचाने की कोशिश में पलटा ट्रैक्टर, CCTV में कैद रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा

झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र में रविवार को कुत्ते को बचाने की कोशिश में तेज रफ्तार ट्रैक्टर पलट गया. हादसा रक्सा-पुनावली मार्ग पर कोटखेरा गांव के पास हुआ. चालक ने अचानक सड़क पर आए कुत्ते से बचने के लिए ट्रैक्टर मोड़ा, जिससे संतुलन बिगड़ गया. ट्रैक्टर में सवार जीजा-साला नीचे दब गए, जिन्हें ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाला. दोनों को गंभीर चोट नहीं आई. पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई, शिकायत अभी दर्ज नहीं हुई है.

कुत्ते को बचाने में पलट गया ट्रैक्टर. (Photo: ITG)
झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र में रविवार को हुए सड़क हादसे ने कुछ समय के लिए इलाके में अफरा-तफरी का माहौल पैदा कर दिया. सड़क पर अचानक आए एक कुत्ते को बचाने के प्रयास में तेज गति से जा रहा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया. ट्रैक्टर पर सवार जीजा और साला इस गंभीर दुर्घटना में सौभाग्य से सुरक्षित बच गए. पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और अब इसका वीडियो भी सामने आ चुका है.

कैसे पलट गया ट्रैक्टर?
जानकारी के मुताबिक हादसा रक्सा-पुनावली मार्ग पर कोटखेरा गांव के पास हुआ. बताया गया है कि ट्रैक्टर चालक आकाश वाहन लेकर जा रहे थे. तभी अचानक एक कुत्ता सड़क पर आ गया. चालक ने उसे बचाने के इरादे से ट्रैक्टर को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन वाहन का संतुलन बिगड़ गया और ट्रैक्टर सड़क पर ही पलट गया.

पलटने के बाद तेज धमाके की हुई आवाज
ट्रैक्टर में चालक के साथ उसका साला भी बैठा हुआ था. वाहन पलटने के साथ तेज धमाके जैसी आवाज हुई, जिसे सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण तुरंत मौके की ओर दौड़े. दुर्घटना के बाद दोनों युवक ट्रैक्टर के नीचे दब गए थे और बाहर निकल नहीं पा रहे थे.

स्थानीय लोगों ने बिना देरी किए राहत कार्य शुरू किया और काफी प्रयास के बाद दोनों को बाहर निकाला. गनीमत रही कि हादसा बड़ा होने के बावजूद दोनों को गंभीर चोट नहीं आई. मौके पर मौजूद लोगों ने इसे बड़ी अनहोनी टलना और चमत्कार जैसा बताया.

सीसीटीवी फुटेज में दिखा पूरा हादसा
घटना स्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी दुर्घटना रिकॉर्ड हो गई. वीडियो में साफ नजर आता है कि कुत्ता अचानक सड़क पर आता है, चालक उसे बचाने के लिए ट्रैक्टर मोड़ता है और उसी दौरान वाहन पलट जाता है. फुटेज देखने के बाद लोग हैरान रह गए.

वहीं रक्सा थाना प्रभारी ने बताया कि अब तक इस मामले में कोई लिखित शिकायत थाने में नहीं दी गई है और न ही आधिकारिक सूचना मिली है. यदि शिकायत दर्ज कराई जाती है, तो नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

