UP: रामलीला में राम का चूका निशाना, तीर से फूट गई रावण की आंख... SC-ST एक्ट में दर्ज हुआ मामला

सोनभद्र जिले के शाहगंज थाना क्षेत्र के खैरा गांव से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां 13 नवंबर 2025 को रामलीला के दौरान रावण की आंख राम के चलाए हुए तीर से फूट गई थी. घटना के बाद राम बने व्यक्ति और रामलीला आयोजकों की तरफ उसका इलाज नहीं कराया गया. वहीं जब उसने इलाज कराने के लिए दबाव बनाया तो उसके साथ मारपीट भी की गई.

तीर लगने से आंख हुई खराब

समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण उसकी आंख खराब हो गई. अब इस पूरे मामले में पीड़ित रावण बने व्यक्ति ने आरोपी राम का किरदार निभा रहे और आयोजक पर एससी-एसटी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है. जानकारी के मुताबिक रामलीला का आयोजन रामसनेही सिंह ने किया था.

रामलीला के मंचन के दौरान रावण का रोल सुनील कुमार निभा रहे थे. वहीं राम का रोल नैतिक पांडे निभा रहे थे. इस दौरान राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तभी राम का चलाया हुआ तीर रावण की आंख में जा लगा. पीड़ित के मुताबिक आंख से पानी और खून निकलने लगा. आरोप है कि इलाज के लिए उसने आयोजक और राम का किरदार निभा रहे व्यक्ति से सहायता मांगी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया.

मदद नहीं मिलने पर पीड़ित ने लिया कानून का सहारा

कई बार सहायता मांगने और इलाज करने में आर्थिक मदद करने के लिए पीड़ित उनके पास गया. लेकिन उन्होंने उसे भद्दी-भद्दी गालियां और जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया. पीड़ित के मुताबिक शारीरिक और आर्थिक रूप से टूट चुकने की वजह से उसने कानून का सहारा लिया है और न्याय के लिए मुकदमा दर्ज कराया.

पूरे मामले में घोरावल क्षेत्राधिकारी राहुल पांडे ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. हालांकि इस पूरे मामले में रामलीला आयोजक की तरफ से अभी कोई बयान नहीं दिया गया है.

