scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

देवरिया: बच्चे को Momos खिलाकर ले लिए 85 लाख के गहने! दुकानदार गिरफ्तार, गहने बरामद

देवरिया में मोमो की लत का फायदा उठाकर दुकानदारों ने एक नाबालिग से घर के गहने मंगवा लिए. लड़के ने एक प्लेट मोमो के बदले कई दिनों तक घर से ज्वेलरी निकालकर दी. शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर राकेश, लीलावती देवी और एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया और जमीन में छिपाए गहने बरामद किए. मुख्य आरोपी दीपक और पिंटू फरार हैं. नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया है.

Advertisement
X
बच्चे ने गहने दुकानदार को दे दिए. (Photo: Representational)
बच्चे ने गहने दुकानदार को दे दिए. (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मोमो खाने की लत का फायदा उठाकर नाबालिग से घर के गहने मंगवाने का खेल चल रहा था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से बड़ी मात्रा में कीमती ज्वैलरी बरामद की है. हालांकि, इस पूरे प्रकरण के मुख्य आरोपी दीपक और उसका भाई पिंटू अब भी फरार बताए जा रहे हैं.

जांच में सामने आया कि नाबालिग लड़का मोमो खाने का आदी हो गया था. इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए आरोपियों ने उसे लालच दिया और एक प्लेट मोमो के बदले घर से गहने लाने की शर्त रख दी. इसके बाद वह कई दिनों तक घर से आभूषण चुपचाप निकालकर स्टॉल पर देता रहा और बदले में मोमो खाता रहा.

क्या है पूरा मामला?
आपको बता दें कि थाना रामपुर कारखाना क्षेत्र के ग्राम भगवानपुर तिवारी के रहने वाले विमलेश मिश्रा वाराणसी मंदिर में पुजारी हैं. एक फरवरी को इन्होंने तहरीर दिया कि नाबालिग बेटे को मोमो खाने की लत है और इसने मोमो की दुकान चलाने वाले दीपक को घर के सारे गहने बारी- बारी से दे दिया है. यह उन्हें आज ही पता चला है, जब उनकी बहन घर आई और अपने रखे हुए गहने की मांग की. जब अलमारी खोला तो उनके होश उड़ गए. सारे गहने गायब थे. 

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational)
वर्जिन लड़की से संबंध बनाने से नपुंसकता ठीक होने का दावा... 25 लाख में होता था सौदा, 2 गिरफ्तार
मोमोज के लिए बच्चे ने की घर में चोरी (Photo: ITG)
MOMO की कीमत 85 लाख! रोज खिलाकर लेता रहा गहने, ऐसे हत्थे चढ़े दोनों दुकानदार
momo
एक जेवर के बदले एक प्लेट Momo...बच्चे ने ठेले वाले को दे दी 85 लाख की ज्वैलरी  
Addicted to Momos, 14-Year-Old Steals Jewellery in Deoria UP
देवरिया: मोमोज की लत ने बना दिया चोर, 14 साल के बच्चे ने लुटा दी घर की लाखों की ज्वेलरी
Upper caste protests in Jaunpur (Photo - ITG)
UGC के नए नियमों पर भड़का सवर्ण समाज, यूपी के कई जिलों में प्रदर्शन
Advertisement

कौन चलाता है मोमो की दुकान?
जानकारी करने पर उनके बेटे ने पूरी बात बता दी. पुलिस ने इसमें डुमरी चौराहे पर मोमो की दुकान चलाने वाले दीपक, भाई पिंटू, चाचा राकेश पर केस दर्ज किया. साथ ही इसमें वादी के नाबालिग बेटे को भी अभियुक्त बनाया और विवेचना शुरू कर दी.

मुखबिर की सूचना पर 3 फरवरी को डुमरी चौराहे से इस घटना में शामिल राकेश, लीलावती देवी और एक बाल अपचारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. राकेश की निशानदेही पर कुछ गहने बरामद किए गए तो लीलावती देवी के निशानदेही पर जमीन में गाड़ कर रखे गए कुछ गहनों की पुलिस ने बरामदगी की है.

एडिशनल एसपी आंनद कुमार पांडेय ने बताया कि इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई है, पकड़े गए अभियुक्क्त राकेश दीपक का चाचा है और लीलावती दीपक की मां है, जिसे जेल भेजा जा रहा है. इसमें शिकायतकर्ता विमलेश मिश्रा के नाबालिग बेटे को बाल सुधार गृह भेजा जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    India US Trade Deal
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement