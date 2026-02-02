शामली में 12वीं के छात्र अरशद की हत्या से हड़कंप, साथियों ने समोसा खिलाने के बहाने बुलाया और चाकू से गोदकर मार डाला

Uttar Pradesh News: शामली के कांधला क्षेत्र में 12वीं के छात्र अरशद की उसके ही चार सहपाठियों ने चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी. इस्सोपुर टील निवासी अरशद को उसके दोस्त विराट ने फोन कर समोसा खिलाने के बहाने बुलाया था. इस्सोपुर-बोहड्डा मार्ग पर घात लगाकर बैठे दोस्तों ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया. घायल छात्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मौके से एक तमंचा बरामद किया है और प्रारंभिक जांच में हत्या का कारण प्रेम प्रसंग को माना जा रहा है.

दोस्तों ने फोन कर बुलाया, फिर किया हमला

अरशद अपनी मां के साथ खरीदारी कर कैराना से लौटा ही था कि उसके दोस्त विराट का फोन आया. पिता सलीम के मुताबिक, अरशद थोड़ी देर में लौटने की बात कहकर घर से निकला था. कुछ देर बाद परिजनों को उसकी हत्या की खबर मिली.

खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एएसपी और सीओ ने साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस ने बताया कि अरशद के साथ पढ़ने वाले चार छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

प्रेम प्रसंग की चर्चा

गांव में चर्चा है कि यह हत्या किसी लड़की के विवाद को लेकर हुई है. एसपी एनपी सिंह ने बताया कि पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है और एक छात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. वहीं, मृतक की बहन ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है. मौके पर पहुंचे सपा विधायक नाहिद हसन ने भी परिवार को सांत्वना दी और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है.

