scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गर्लफ्रेंड की डिमांड, लग्जरी लाइफस्टाइल और कर्ज का बोझ… फिजियोथेरेपी क्लिनिक चलाने वाला बन गया शातिर चोर

प्यार, लग्जरी लाइफस्टाइल और बढ़ते कर्ज का बोझ... शामली में एक फिजियोथेरेपी क्लिनिक चलाने वाला युवक अपनी गर्लफ्रेंड के महंगे शौक पूरे करने के लिए अपराध की राह पर उतर आया. बीते 8 दिसंबर की रात सरकारी अस्पताल में बड़ी चोरी की घटना हो गई थी. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को पकड़ा तो इस पूरे मामले का खुलासा हो गया.

Advertisement
X
पुलिस ने दो आरोपियों को किया अरेस्ट. (Photo: Screengrab)
पुलिस ने दो आरोपियों को किया अरेस्ट. (Photo: Screengrab)

गर्लफ्रेंड की डिमांड, लग्जरी लाइफस्टाइल और बढ़ता कर्ज... इसी सब में डूबकर एक पढ़ा-लिखा युवक अपराध की दुनिया में दाखिल हो गया. यह मामला शामली जिले का है. यहां कस्बा बनत में स्थित सरकारी अस्पताल में बीते 8 दिसंबर की रात चोरी हो गई थी. जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने आसिफ और उसके साथी सचिन को पकड़कर पूछताछ की तो पूरी कहानी सामने आ गई. 

दोनों के पास से चोरी किया गया इलेक्ट्रॉनिक सामान, एलईडी टीवी, दवाइयां, कीमती मेडिकल उपकरण और घटना में इस्तेमाल की गई कार बरामद हुई है. पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी आसिफ शामली के गांव भाजू का रहने वाला है और वह बनत क्षेत्र में फिजियोथेरेपी क्लिनिक चलाता था. 

पूछताछ में आसिफ ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसकी प्रेमिका के महंगे शौक और लग्जरी लाइफस्टाइल की मांगों को पूरा करने के लिए उसने चोरी का रास्ता चुना. महंगे गिफ्ट, घूमने-फिरने और दिखावे की जिंदगी के चलते उस पर कर्ज बढ़ता चला गया.

सम्बंधित ख़बरें

मुंबई के शख्स को बेच दिए नकली जेवरात. (Photo: Representational)
शादी में रिश्तेदार बनकर आई, लाखों के गहने उड़ाई... बेंगलुरु में ऐसे गिरफ्तार हुई शातिर चोर
1.5 लाख की टप्पेबाजी ने खोला आरोपियों का राज.(Photo:ITG)
तीन सगे भाई....तीनों के तीन काम... चोरी, लूट और टप्पेबाजी
police team
पत्नी को किडनी की बीमारी, जुटाने थे पैसे..., चोरी की 10 बाइक्स के साथ दो गिरफ्तार
student plotted a theft at her uncle's house
मामा के घर चोरी की साजिश में भांजी और उसका प्रेमी गिरफ्तार, न्यू ईयर पार्टी के खर्च के लिए बनाया था प्लान
एक करोड़ से अधिक की हुई थी चोरी. (Photo: ITG)
थावे मंदिर चोरी कांड: SIT की यूपी और बिहार में छापेमारी, 35 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ

Shamli Girlfriend Luxury Demands Debt Physiotherapy Clinic Thief

8 दिसंबर की रात आसिफ ने अपने साथी सचिन के साथ मिलकर कस्बा बनत के सरकारी अस्पताल को निशाना बनाया. रात में दोनों आरोपी अस्पताल में घुसे और वहां से कीमती मेडिकल उपकरण, दवाइयां और अन्य सामान चोरी कर लिया. अगली सुबह जब अस्पताल प्रशासन को चोरी का पता चला तो हड़कंप मच गया. मामले की शिकायत आदर्श मंडी थाने में दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की.

Advertisement

यह भी पढ़ें: UP: मामा के घर चोरी की साजिश में भांजी और उसका प्रेमी गिरफ्तार, न्यू ईयर पार्टी के खर्च के लिए बनाया था प्लान

Shamli Girlfriend Luxury Demands Debt Physiotherapy Clinic Thief

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मुखबिरों को सक्रिय किया. तकनीकी जांच और लगातार दबिश के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया. उनके कब्जे से चोरी का पूरा सामान बरामद कर लिया गया है. इस दौरान चोरी में इस्तेमाल की गई कार और कई एलईडी टीवी भी जब्त की गई हैं.

इस मामले में एएसपी सिटी सुमित शुक्ला का कहना है कि दोनों आरोपी पहले भी चोरी की घटनाओं में शामिल रहे हैं. फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं आरोपी किसी और चोरी की वारदात में तो शामिल नहीं रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement