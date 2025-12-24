गर्लफ्रेंड की डिमांड, लग्जरी लाइफस्टाइल और कर्ज का बोझ… फिजियोथेरेपी क्लिनिक चलाने वाला बन गया शातिर चोर

गर्लफ्रेंड की डिमांड, लग्जरी लाइफस्टाइल और बढ़ता कर्ज... इसी सब में डूबकर एक पढ़ा-लिखा युवक अपराध की दुनिया में दाखिल हो गया. यह मामला शामली जिले का है. यहां कस्बा बनत में स्थित सरकारी अस्पताल में बीते 8 दिसंबर की रात चोरी हो गई थी. जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने आसिफ और उसके साथी सचिन को पकड़कर पूछताछ की तो पूरी कहानी सामने आ गई.

और पढ़ें

दोनों के पास से चोरी किया गया इलेक्ट्रॉनिक सामान, एलईडी टीवी, दवाइयां, कीमती मेडिकल उपकरण और घटना में इस्तेमाल की गई कार बरामद हुई है. पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी आसिफ शामली के गांव भाजू का रहने वाला है और वह बनत क्षेत्र में फिजियोथेरेपी क्लिनिक चलाता था.

पूछताछ में आसिफ ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसकी प्रेमिका के महंगे शौक और लग्जरी लाइफस्टाइल की मांगों को पूरा करने के लिए उसने चोरी का रास्ता चुना. महंगे गिफ्ट, घूमने-फिरने और दिखावे की जिंदगी के चलते उस पर कर्ज बढ़ता चला गया.

8 दिसंबर की रात आसिफ ने अपने साथी सचिन के साथ मिलकर कस्बा बनत के सरकारी अस्पताल को निशाना बनाया. रात में दोनों आरोपी अस्पताल में घुसे और वहां से कीमती मेडिकल उपकरण, दवाइयां और अन्य सामान चोरी कर लिया. अगली सुबह जब अस्पताल प्रशासन को चोरी का पता चला तो हड़कंप मच गया. मामले की शिकायत आदर्श मंडी थाने में दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की.

Advertisement

यह भी पढ़ें: UP: मामा के घर चोरी की साजिश में भांजी और उसका प्रेमी गिरफ्तार, न्यू ईयर पार्टी के खर्च के लिए बनाया था प्लान

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मुखबिरों को सक्रिय किया. तकनीकी जांच और लगातार दबिश के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया. उनके कब्जे से चोरी का पूरा सामान बरामद कर लिया गया है. इस दौरान चोरी में इस्तेमाल की गई कार और कई एलईडी टीवी भी जब्त की गई हैं.

इस मामले में एएसपी सिटी सुमित शुक्ला का कहना है कि दोनों आरोपी पहले भी चोरी की घटनाओं में शामिल रहे हैं. फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं आरोपी किसी और चोरी की वारदात में तो शामिल नहीं रहे हैं.

---- समाप्त ----