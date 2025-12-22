scorecardresearch
 
UP: मामा के घर चोरी की साजिश में भांजी और उसका प्रेमी गिरफ्तार, न्यू ईयर पार्टी के खर्च के लिए बनाया था प्लान

मुजफ्फरनगर में बीसीए की छात्रा ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मामा के घर से करीब 14 लाख रुपये के गहनों की चोरी की योजना बनाई. न्यू ईयर पार्टी के खर्च के लिए की गई इस वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया. अधिकांश आभूषण बरामद कर लिए गए हैं.

चोरी के आरोप में युवक और युवती गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बीसीए की एक छात्रा ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही मामा के घर में लाखों रुपये की चोरी की साजिश रच दी. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले का खुलासा किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

नई मंडी कोतवाली क्षेत्र की गांधी कॉलोनी निवासी विकास डिंगरा ने 12 दिसंबर को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया था कि उनके घर से सोने चांदी के आभूषण और नकदी चोरी हो गई है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी.

छात्रा ने मामा के घर में लाखों रुपये की चोरी की साजिश रची

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में गठित टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर दो संदिग्धों की पहचान की. सोमवार को पुलिस ने पचेड़ा रोड स्थित हनुमान चौक के पास से दानिश हसन उर्फ बिट्टू और बीसीए की छात्रा मान्या मुखेजा को गिरफ्तार किया. पूछताछ में दोनों ने चोरी की योजना और वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की.

पुलिस जांच में सामने आया कि मान्या और दानिश देहरादून के एक कॉलेज में साथ पढ़ते थे, जहां दोनों की दोस्ती हुई थी. दानिश कुछ समय तक मर्चेंट नेवी में काम कर चुका था, लेकिन हाल में वह बेरोजगार था. न्यू ईयर पार्टी और अन्य कार्यक्रमों के खर्च के लिए पैसों की जरूरत होने पर मान्या ने अपने मामा के घर चोरी की योजना बनाई. उसने दानिश को घर के रिमोट कंट्रोल गेट का रिमोट, लोकेशन और अंदर रखे आभूषणों की जानकारी दी. इसके बाद दानिश ने अकेले घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया.

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों के पास से छह अंगूठियां, तीन गले की चेन, दो कड़े, दो जोड़ी कान के टॉप्स, एक आईफोन 17 प्रो, एक घड़ी और गेट का वायरलेस रिमोट बरामद किया है. कुल मिलाकर करीब 108 ग्राम सोने के आभूषण मिले हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 14 लाख रुपये बताई जा रही है.

पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया

एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि चोरी गए अधिकांश आभूषण बरामद कर लिए गए हैं. दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

