शाहजहांपुर: जमीन बंटवारे के विवाद में पति और बेटे ने महिला की पीट-पीटकर हत्या

शाहजहांपुर के तिलहर थाना क्षेत्र के जोधपुर नवदिया गांव में जमीन बंटवारे के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. पति महाराज सिंह यादव ने अपने बड़े बेटे तोताराम के साथ मिलकर पत्नी माया देवी की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी. शुरुआती विवाद भैंस को लेकर बताया गया था, लेकिन जांच में जमीन बंटवारा वजह निकली. पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

पति-पत्नी के बीच कई वर्षों से विवाद चल रहा था. (Photo: ITG)
पति-पत्नी के बीच कई वर्षों से विवाद चल रहा था. (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में जमीन बंटवारे को लेकर हुए एक पारिवारिक विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. थाना तिलहर क्षेत्र के जोधपुर नवदिया गांव में पति ने अपने बड़े बेटे के साथ मिलकर पत्नी की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी. घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई, जबकि आरोपी पिता-पुत्र मौके से फरार हो गए.

पुलिस के अनुसार, मृतका की पहचान 50 वर्षीय माया देवी के रूप में हुई है. आरोपी पति महाराज सिंह यादव (50) और बड़ा बेटा तोताराम (22) हैं. बताया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच कई वर्षों से विवाद चल रहा था. पति अपने बड़े बेटे के साथ अलग रहता था, जबकि माया देवी छोटे बेटे के साथ रहती थीं.

क्या थी विवाद की वजह?
शुरुआती सूचना भैंस निकालने को लेकर विवाद की मिली थी, लेकिन जांच में सामने आया कि असल झगड़ा जमीन बंटवारे को लेकर हुआ था. बताया गया कि भैंस को लेकर हुए विवाद के बाद पति और बड़े बेटे ने माया देवी पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. गंभीर चोटों के चलते माया देवी की मौके पर ही मौत हो गई.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फील्ड यूनिट को बुलाकर घटनास्थल की जांच की गई. तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और दोनों आरोपियों की तलाश जारी है.

क्या है पुलिस का बयान?
सीओ ज्योति यादव ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि जोधपुर नवदिया गांव में भैंस निकालने को लेकर विवाद हुआ है. मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो पता चला कि जमीन बंटवारे को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें मारपीट के दौरान महिला की मौत हो गई. मामले में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही है. फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था कायम है. इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि पारिवारिक विवाद किस तरह जानलेवा बन सकते हैं.

