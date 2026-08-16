scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

घरों से लेकर CHC तक पानी-पानी... रायबरेली के बछरावां में जल निकासी को लेकर सपा का जल सत्याग्रह

रायबरेली के बछरावां में भारी बारिश के बाद जलभराव अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में पानी भरने से नाराज सपा कार्यकर्ताओं ने पानी के बीच बैठकर जल सत्याग्रह किया. प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही नगर पंचायत प्रशासन सक्रिय हुआ. पंपिंग सेट और इंजन से पानी निकालने के साथ नालियों की सफाई शुरू कराई गई.

Advertisement
X
नगर पंचायत ने पंप लगाकर शुरू की निकासी.(Photo: Screengrab)
नगर पंचायत ने पंप लगाकर शुरू की निकासी.(Photo: Screengrab)

रायबरेली के बछरावां में बारिश के बाद जलभराव की समस्या को लेकर सियासी विरोध शुरू हो गया. रविवार सुबह करीब दो घंटे हुई मूसलाधार बारिश के बाद नगर पंचायत क्षेत्र की कई गलियां पानी में डूब गईं. हालात ऐसे बने कि बारिश का पानी लोगों के घरों के साथ-साथ बछरावां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC परिसर में भी भर गया.

जल निकासी की बदहाल व्यवस्था से नाराज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. सपा कार्यकर्ता CHC परिसर में जमा हुए और पानी के बीच बैठकर जल सत्याग्रह शुरू कर दिया. पूर्व नगर पंचायत प्रत्याशी और सपा जिला सचिव प्रमोद चौधरी के साथ एडवोकेट हेमंत कुशवाहा समेत कई कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल रहे.

यह भी पढ़ें: रायबरेली: महिला को मौत के मुंह से खींच लाया GRP सिपाही! VIDEO में देखें कैसे चलती ट्रेन के नीचे जाने से बचाया

सम्बंधित ख़बरें

female passenger slip and fall from moving train (Photo: Screengrab)
महिला को मौत के मुंह से खींच लाया GRP सिपाही! देखें- VIDEO
रायबरेली के खेत में खुला इतिहास का दरवाजा. (Photo: Screengrab)
बारिश में धंसी जमीन, नीचे निकली 2 हजार साल पुरानी दुनिया!
bride
डोली उठने से पहले उठी अर्थी...बेटी का कन्यादान करते ही पिता ने दे दी जान
accused female employee has been suspended (Photo: Screengrab)
रायबरेली जिला अस्पताल में लाचार को 39 सेकेंड में 10 बार मारी लात
मंदिर का VIDEO चर्चा में, पुजारी ने भी जारी किया CCTV

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मानसून और भारी बारिश से पहले जल निकासी की पर्याप्त तैयारी नहीं की गई. उनका कहना था कि सिर्फ करीब दो घंटे की बारिश ने नगर पंचायत के विकास कार्यों और ड्रेनेज व्यवस्था की स्थिति सामने ला दी. अस्पताल परिसर में पानी भरने से मरीजों और उनके परिजनों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा.

Advertisement

प्रदर्शन की सूचना पर नगर पंचायत प्रशासन सक्रिय

सपा कार्यकर्ताओं के जल सत्याग्रह की जानकारी मिलते ही नगर पंचायत प्रशासन में हलचल मच गई. नगर पंचायत अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और जलभराव की स्थिति का जायजा लिया. इसके बाद कर्मचारियों को पानी निकालने के काम में लगाया गया. पंपिंग सेट और इंजन की मदद से CHC परिसर समेत प्रभावित इलाकों से पानी बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई.

नगर पंचायत की ओर से नालियों की सफाई भी शुरू कराई गई. प्रशासन का कहना है कि जलभराव वाले स्थानों पर कर्मचारियों को तैनात किया गया है और जल्द से जल्द स्थिति सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है. अधिकारियों के मुताबिक पानी की निकासी के लिए उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है.

हालांकि, सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि समस्या केवल बारिश के बाद पानी निकालने तक सीमित नहीं है. उनका आरोप है कि यदि पहले से नालियों और जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त होती तो इतनी कम अवधि की बारिश में CHC और आसपास की गलियां जलमग्न नहीं होतीं.

नगर पंचायत ने बताई जलभराव की दूसरी वजह

नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी राम आशीष वर्मा ने जल निकासी में आ रही परेशानी की एक वजह स्थानीय स्तर पर हुए निर्माण को बताया. उनका कहना है कि कई स्थानों पर लोगों ने नालियों के ऊपर चबूतरे बना रखे हैं, जिससे सफाई करने में कर्मचारियों को दिक्कत आती है और पानी की निकासी प्रभावित होती है.

Advertisement

ईओ के मुताबिक, नगर पंचायत की ओर से नालियों की सफाई कराई जा चुकी है. इसके अलावा कई नालों और नालियों को आपस में लिंक भी किया गया है, ताकि बारिश के पानी को बाहर निकालने में परेशानी न हो. कर्मचारियों को मौके पर तैनात कर दिया गया है और जलभराव वाले क्षेत्रों की निगरानी की जा रही है.

फिलहाल, नगर पंचायत प्रशासन पानी निकालने में जुटा है, लेकिन CHC परिसर में हुआ जल सत्याग्रह बछरावां की जल निकासी व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर गया है. अब देखना होगा कि प्रभावित इलाकों में पानी कितनी जल्दी निकलता है और भविष्य में बारिश के दौरान जलभराव रोकने के लिए नगर पंचायत की ओर से क्या स्थायी कदम उठाए जाते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    जश्न में डूबा था शहर और म्यूजियम में सेंध लगा गए चोर... इटली के म्यूजियम से करोड़ों की 4 पेंटिंग चोरी, कीमत ₹700 करोड़ से ज्यादा |
    दो एग्जाम, भरपूर घमासान... NET परीक्षा रद्द, हाईकोर्ट एग्जाम में गड़बड़ी, दिपके की भी एंट्री |
    यूपी के 78 हजार राशन डीलरों को CM योगी की बड़ी सौगात... बढ़ा लाभांश, अब प्रति क्विंटल मिलेंगे 125 रुपये |
    सांप और नाग एक होते हैं या अलग-अलग? अचानक सामने आ जाए तो ऐसे करें पहचान |
    UGC-NET के इन 3 विषयों की दोबारा होगी परीक्षा, जानें NTA ने क्यों लिया ये फैसला |
    'मैं आर्टिकल 370 को सपोर्ट करती हूं, मैं दिमागी नक्सल हूं', किरेन रिजिजू पर महबूबा मुफ्ती का पलटवार |
    केरल बीजेपी को बड़ा झटका, अभिनेता देवन ने उपाध्यक्ष पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा |
    कल का मौसम: 17 अगस्त को यूपी में जमकर बरसेंगे बादल, इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट; 19 अगस्त से मिल सकती है राहत |
    'रामदेव कह रहे हैं तो कुछ गड़बड़ जरूर है...', पेपर लीक पर बोले CM सुक्खू |
    Sawan Third Somwar 2026: सावन का तीसरा सोमवार कल, जानें शिवलिंग पर जल चढ़ाने का शुभ मुहूर्त
    Advertisement